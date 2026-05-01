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Rian Rosendaal

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El sueño de la Eredivisie del Roda JC se desvanece tras una dramática tanda de penaltis

RKC Waalwijk vs Roda
RKC Waalwijk
Roda
Playoff

El RKC Waalwijk avanzó a la segunda ronda de los play-offs de ascenso tras vencer al Roda JC Kerkrade en los penaltis. Ahora disputará una eliminatoria a doble partido contra el Willem II.

La primera parte en el Mandemakers Stadion fue decepcionante: pocas ocasiones y un juego mediocre, por lo que el 0-0 al descanso fue justo.

Tras el descanso, Roda JC salió con fuerza y a los siete minutos rompió el empate: Anthony van den Hurk recibió un pase inteligente de Joey Müller y batió al portero con un potente disparo al segundo palo (0-1). El gol desató la locura en la grada visitante, llena de aficionados del Roda.

El RKC reaccionó con ímpetu: Jesper Uneken rozó el empate, pero se encontró con el portero Justin Treichel. A mitad del segundo tiempo, Van den Hurk sufrió calambres y dejó su lugar a Tomas Kalinauskas, autor del 1-1 el martes.

Por los locales ingresó Michiel Kramer en el último cuarto de hora, quizá sus últimos minutos como profesional tras anunciar su retirada. 

Roda parecía mantener el 1-1 con comodidad, pero en el 96’ llegó el golpe final: Kramer prolongó un balón largo y Uneken lo cruzó al ángulo izquierdo. Locura en RKC, silencio en Roda. Se llegó a la prórroga sin más goles y, como ninguno marcó, la eliminatoria se decidió en los penaltis.

Yanick van Osch detuvo dos penaltis del Roda JC y el RKC sobrevivió tras un balón al larguero. Así, el RKC sigue vivo en su lucha por ascender a la Eredivisie, mientras que el Roda JC se queda en la Keuken Kampioen Divisie.

El RKC se medirá al Willem II el 5 o 6 de mayo, con la vuelta el 9; el ganador avanzará a semifinales. La final está fijada para el 20 y 23 de mayo. El Telstar, decimosexto de la Eredivisie, parece condenado a los play-offs.

Almere City venció 2-3 a FC Den Bosch el miércoles y puede cerrar la serie el sábado en casa. El ganador enfrentará a De Graafschap en la segunda ronda.

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