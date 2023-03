El Sudoku de Ansu Fati

Buena sintonía, un café y una charla distendida entre las partes. Eso fue lo que dio de sí una reunión entre el padre de Ansu Fati, Mateu Alemany y Jordi Cruyff. El resto, es literatura. Se hará de un grano una montaña de arena. Y por supuesto, se usará en lso foros habituales para especular, para escudriñar el futuro y para acentuar un debate superficial sobre si hay que vender o no a un jugador que, por diferentes motivos, no está teniendo los minutos de juego que le gustaría tener. La verdad es que no existe mala relación, que se confía en el margen de progresión del chaval, que el chico debe perseverar, que el entrenador ahora mismo confía más en otros jugadores y que, por más que haya quien desea responsabilizar al club de la situación del canterano y colgarle el cartel de malo de la película, el camino con Ansu es claro. Tiene que apretar los dientes, tirar la puerta abajo, ganarse la titularidad y hacer lo que hacen los mejores: preguntarse qué pueden hacer por el club y no qué puede hacer el club por ellos.

¿Qué está pasando con Ansu Fati? Pues una situación que forma parte del fútbol y que es más vieja que el propio juego. Se trata de un jugador de gran potencial, lastrado por las lesiones, que ha tomado alguna decisión cuestionable (¿no operarse fue lo más recomendable?) y cuyo rendimiento está varios escalones por debajo de las enormes expectativas que generó. El entorno de Ansu, diseñado por su padre y por el superagente Jorge Mendes, que estaba hiper-contento cuando el Barça se apresuró a tirarle la camiseta número diez, ahora está con las orejas tiesas porque Ansu no tiene los minutos que le gustaría tener. Decisión estrictamente deportiva de Xavi, que ahora mismo ve en mejores condiciones a Lewandowski, Rapinha, Dembélé, Gavi y Ferran.

Un contexto meramente deportivo en el que el club sólo puede maniobrar como lo está haciendo. Con tacto y discreción. Mateu Alemany y Jordi Cruyff van sobrados de mano izquierda. De puertas para afuera, mensaje de respaldo. De puertas para dentro, serenidad y confianza. Quedan tres meses para el final de temporada. Eso, en fútbol, es un mundo. Ansu está en mitad de un Sudoku que debe saber leer y resolver. Tiene todo el futuro por delante, contrato en vigor y aún puede recuperar el terreno perdido. Otra cuestión, ajena al club, será si Ansu se cansa de esperar, si su entorno se impacienta y si Mendes trae una suculenta oferta. Hablando en plata: Si en verano Ansu quiere salir del Barça, se escucharán todas las ofertas. En el club no sobra un euro, pero eso es lo de menos. Lo de más es que, si en el futuro, Ansu no quiere seguir en el Barça, entonces nadie le retendrá. A falta de tres meses para que termine el curso, alguien que aprecie a Ansu Fati debería explicarle que el fútbol no es una cuestión de cien metros lisos, sino una maratón. Y que, fuera del Barça, hace mucho frío.

Rubén Uría