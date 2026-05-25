El Sparta ha dado en el clavo y presenta al sucesor de Maurice Steijn

Rogier Meijer es el nuevo entrenador del Sparta. El club de Róterdam lo anunció este lunes por la mañana a través de sus canales oficiales. Meijer reemplaza a Maurice Steijn, quien dejó el cargo.

El técnico, de 44 años, llega del Bayer Leverkusen, donde era asistente del primer equipo, y firmó un contrato hasta mediados de 2028.

A través de la web del club, Meijer se pronuncia por primera vez sobre su nombramiento. «Tras un año como entrenador asistente en el Bayern Leverkusen, la próxima temporada estaba listo para volver a asumir la responsabilidad final en un primer equipo. Cuando el Sparta me ofreció esta oportunidad, me entusiasmó de inmediato».

«En mis visitas al Het Kasteel con el NEC noté un ambiente muy agradable. Además, veo que el Sparta ha crecido en los últimos años y se ha consolidado en la Eredivisie».

«Estoy muy contento de poder formar parte de los avances que queremos lograr en los próximos años y vamos a hacer todo lo posible para dar aún más visibilidad al Sparta», afirma Meijer.

El director técnico, Gerard Nijkamp, añadió: «Estamos muy contentos de que Rogier sea el nuevo entrenador del Sparta. En cinco temporadas con el NEC demostró ser un excelente técnico».

«No solo porque logró el ascenso directo a la Eredivisie y, tres años después, llegó a la final de la copa, sino porque en los momentos difíciles siempre supo dar la vuelta a la situación con su equipo».

«Tenemos muchas ganas de sacar el máximo partido a las próximas temporadas junto a Rogier y dar nuevos pasos con el club», concluye Nijkamp.