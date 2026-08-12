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El somalí Omar Artan entra en la historia de la Supercopa de Europa

Paris Saint-Germain vs Aston Villa
Paris Saint-Germain
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UEFA Supercopa
O. Artan
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Somalia

La víctima del Mundial 2026 recibe una valiosa compensación

El árbitro somalí Omar Artan entró en la historia de la Supercopa de Europa al convertirse en el primer colegiado de fuera del continente europeo en dirigir un partido de esta competición.

Artan, de 34 años, llega a este encuentro tras un año en el que fue galardonado como mejor árbitro masculino de la Confederación Africana de Fútbol "CAF" en 2025.

La designación de Artan cobra una relevancia añadida, especialmente después de que se le privara de la oportunidad de dirigir partidos en el Mundial 2026, tras negársele la entrada a Estados Unidos por la inclusión de Somalia en la lista de países sujetos a la prohibición de entrada al país.

El partido entre el Paris Saint-Germain y el Aston Villa en Salzburgo será el primero que Artan dirija en el continente europeo, un encuentro que le brinda la oportunidad de inscribir su nombre en la historia de la Supercopa de Europa con un logro sin precedentes.

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Artan declaró en una entrevista con la web de la Unión Europea de Fútbol "UEFA": "Muchos me expresaron su solidaridad, porque cuando trabajas durante largos años para alcanzar un objetivo y al final no logras conseguirlo, resulta algo muy difícil. Valoro enormemente el apoyo que recibí de todas partes del mundo. Estoy verdaderamente agradecido".

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