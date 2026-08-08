El traspaso de Ronald Araújo, estrella del Barcelona, al Liverpool por una temporada en calidad de cedido ya es un hecho, después de que el club inglés alcanzara un acuerdo con el Barça para incorporar al defensa uruguayo.

El diario español Mundo Deportivo supo que el club inglés asumirá la totalidad del salario del jugador durante la cesión, y que el Liverpool se reserva la opción de comprar a Araújo al final de la temporada.

Ambos clubes y el jugador llegaron a un acuerdo sobre la operación, tras contar con el visto bueno del director deportivo del Barcelona, Deco.

Los agentes de Araújo viajaron la tarde del viernes a Barcelona, en una operación rápida que se cerró en cuestión de pocas horas.

El contrato de Ronald Araújo con el Barcelona se prolonga hasta el año 2031, pero no desea desvincularse definitivamente del club catalán.

El defensa se despedirá de sus compañeros esta mañana antes de que el equipo viaje a Italia para disputar un triangular amistoso ante el Udinese y el Nottingham Forest, dentro de los preparativos de la pretemporada para la nueva campaña.

El defensa uruguayo decidió buscar más minutos de juego lejos del Camp Nou, tras una conversación impactante con Hansi Flick, en un encuentro franco que ya estaba previsto en cuanto el defensa regresara del período de preparación.

El técnico le confirmó lo que ya había hablado el director deportivo con su agente en mayo, que la idea para la temporada actual era mantener al jugador uruguayo en el mismo puesto en la línea defensiva, con una participación limitada y un papel en gran medida secundario.

Araújo aceptó este escenario y decidió marcharse y buscar alternativas que le permitieran conseguir más oportunidades, ya que el Liverpool, uno de los grandes clubes de la Premier League, seguía a Ronald desde hacía años, y esta vez podrá ficharlo.

El capitán del Barcelona viajará durante el fin de semana a Inglaterra para iniciar un nuevo capítulo en su carrera en la Premier League.