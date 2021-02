El Sevilla y el reto de combatir la 'Ocamposdependencia'

El argentino sólo se ha perdido 8 partidos en dos temporadas, es el segundo con más encuentros y el tercero con más minutos con Lopetegui.

El Sevilla va a perder a Lucas Ocampos durante varios partidos. El club hizo público que la dura entrada de Djené en el partido ante el Getafe no ha supuesto la rotura de ningún hueso pero está a la espera de hacerle pruebas en los ligamentos para determinar cuántos partidos se perderá.

Salvo milagro, el argentino estará unas semanas fuera de los terrenos de juego, y Julen Lopetegui se enfrenta a una situación casi desconocida. El argentino es el tercer jugador que más minutos ha jugado desde la llegada del técnico vasco al banquillo del Sánchez-Pizjuán con 5868 minutos, sólo le superan Jesús Navas y Diego Carlos, y es el segundo que ha participado en más partidos con 75 y sólo le superan los 78 de Joan Jordán.

Ocampos sólo se ha perdido 12 partidos en casi dos temporadas con el Sevilla y y los números sin él hablan bien de su importancia en el equipo. El "5" sólo no ha jugado esta temporada ante el Linares y el Valencia en la Copa el Rey, dos partidos que se resolvieron con victoria ante rivales que no presentaron demasiada oposición. Lo mismo ocurrió el curso pasado en la fase de grupos de la Europa League, el ex de River Plate descansó en las cuatro primeras jornadas de la fase de grupos pero el Sevilla no tuvo problemas para sacar adelante sus partidos ante Qarabag, APOEL o Dudelange.

Ocamposdependencia

El artículo sigue a continuación

La Ocamposdependencia y las opciones para suplirlo

Sin embargo, el extremo ha jugado esta temporada todos los partidos de LaLiga y el curso pasado sólo no jugó en cinco encuentros del campeonato de la regualaridad y los resultados fueron bastante más negativos. De esos cinco partidos sin Ocampos, el Sevilla sólo ganó uno ante el Leganés con mucho sufrimiento y con un solitario gol de Diego Carlos, empató ante Celta y Osasuna y perdió contra Villarreal y Real Madrid.

Ni que decir tiene que el Sevilla pierde a uno de sus puntales ofensivos en un momento decisivo justo antes de las semifinales de la Copa del Rey ante el Barcelona y de los octavos de final contra el Borussia Dortmund en la UEFA Champions League. De hecho, en el torneo del KO ya fue decisivo marcando los tantos que clasificaron al Sevilla ante Leganés. Además, el argentino es el máximo goleador del Sevilla en la era Lopetegui con 24 goles y 9 asistencias en 75 partidos. Además, el equipo de Nervión pierde a su especialista en los penaltis, una suerte donde aún no ha fallado ningún lanzamiento de los 10 que ha tirado.

Ahora, Lopetegui busca alternativas para suplirlo. La más obvia va a ser por la que optó ante el Getafe como es la incluir al Papu Gómez en la banda izquierda aunque el argentino tiene tendencia a caer al centro y ocupar el puesto de mediapunta. Munir, que se ha reenganchado al equipo y ya marcó ante los azulones, también está habituado a partir desde el carril zurdo, donde casualidades del fútbol sólo hace unos días se marchó Idrissi en busca de minutos que ahora sí podría haber tenido en Nervión. Si duda, jugar sin Ocampos será un nuevo reto para el Sevilla de un Lopetegui que ya ha demostrado que sabe sobreponerse a todas las adversidades.