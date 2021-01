El Sevilla pelea el complicado fichaje del 'Papu' Gómez

El mediapunta argentino busca una salida de la Atalanta tras una disputa con Gasperini, que le ha apartado del equipo desde diciembre.

El busca en el mercado un jugador creativo que pueda asumir el vacío que dejó en la sala de máquinas la salida de Éver Banega y ha puesto sus ojos en Alejandro "Papu" Gómez . Fuentes solventes confirman a Goal que el Sevilla está intentando madurar el fichaje del argentino como se ha publicado en , aunque por ahora conseguir hacerse con los servicios del jugador de la parece bastante complicado.

Las exigencias económicas del club italiano son bastante altas y aunque el jugador no oculta su intención de salir de Bérgamo, para el club hispalense no será fácil su contratación. En el Sevilla trabajan para limar la distancia económica de una operación en la que hay que contar con varias variables, al margen de la competencia de otros clubes por hacerse con los servicios del jugador

Los argumentos del Sevilla para imponerse a la competencia

Papu Gómez es desde 2014 uno de los jugadores de referencia de la Atalanta y uno de los artífices de que el equipo de Bérgamo haya llegado a competir en la UEFA . Sin embargo, su idilio se ha roto en las últimas semanas tras una disputa con el entrenador Gian Piero Gasperini. El argentino no juega desde el pasado 16 de diciembre ante la y está apartado del equipo y entrenándose en solitario.

Más equipos

Ante esta situación, el club le buscaba una salida en el mercado de invierno pero, según ha podido confirmar Goal, la Atalanta tiene claro que no quiere escuchar las ofertas que llegaran desde otros equipos italianos para no reforzar a ninguno de sus rivales directos con el que no deja de ser uno de sus mejores jugadores y eso da ventaja al Sevilla. La Atalanta quiere en torno a 15 millones de euros para dejar marchar a su estrella que tiene contrato hasta 2022 y sólo contemplaría una cesión con opción de compra obligatoria para evitar que el jugador entre en el último año de su contrato sin asegurarse un retorono económico.

El artículo sigue a continuación

Por su parte, a punto de cumplir 33 años Papu Gómez busca un club que le devuelva protagonismo y minutos con el objetivo de seguir entrando en los planes de Lionel Scaolini y poder disputar su primer gran torneo defendiendo la camiseta de en la 2021 . Además, no tendría problemas para jugar la Champions League con el Sevilla después de que la UEFA cambiara el año pasado su reglamentación. El Sevilla le ofrece seguir siendo protagonista en la élite europea, algo que no le ofrecen los clubes de destinos más exóticos como el fútbol árabe que sí ofrecen contratos más lucrativos en lo económico.

El de este enero de 2021 no es el primer episodio entre Papu Gómez y el Sevilla de Monchi. El jugador argentino ya estuvo a punto de recalar en Nervión en 2016 para ponerse a las órdenes de Jorge Sampaoli pero finalmente llegó Franco Vázquez, cuya salida unida a la de Carlos Fernández a la Real Sociedad debe ser clave para que se pueda cerrar la operació n. Además, el jugador ha reconocido públicamente en el pasado que le atrae el club del Sánchez-Pizjuán.

De concretarse, el Sevilla sumaría a su plantel a uno de los jugadores ofensivos más importantes de la en los últimos años y un buen refuerzo en el frente de ataque, la creación de juego y último pase , aspectos que se han resentido esta temporada tras la marcha de Éver Banega al Al-Shabab y Monchi cerraría el fichaje de uno de los jugadores más codiciados de este mercado de enero de 2021.