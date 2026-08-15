El Al Ahly egipcio anunció, la noche del sábado, la contratación de Tawfik Mohamed, lateral izquierdo del Pyramids, durante el actual periodo de fichajes de verano.

El Al Ahly señaló en un comunicado, a través de sus cuentas en las redes sociales: "El club Al Ahly anuncia la contratación de Tawfik Mohamed, lateral izquierdo del Pyramids, por cinco temporadas".

El comunicado continuó: "Essam Serageldin, director del área de contrataciones del Al Ahly, ha finalizado todos los trámites financieros y administrativos, en plena coordinación con Wael Gomaa, director deportivo".

Tawfik Mohamed suplirá la ausencia del marroquí Youssef Belammari, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla y estará de baja durante un largo periodo con el gigante rojo.

Tawfik Mohamed se convirtió en el séptimo fichaje del Al Ahly este verano, tras la incorporación de Moncef Bakrar, Sofiane Bendebka, Ali Mahmoud, Oktay Abdullah y Mahmoud Salah, además del regreso de su exjugador Akram Tawfik.