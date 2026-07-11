El seleccionador de Argentina cede parte del poder: «Si Messi quiere, así será»

Lionel Messi seguirá lanzando los penaltis de Argentina, confirmó Lionel Scaloni en la víspera de los cuartos de final del Mundial.

Argentina enfrentará a Suiza en la madrugada del sábado al domingo, y el ganador avanzará a semifinales.

Si Argentina recibe un penalti en ese encuentro, Messi lo lanzará, pese a haber fallado ya dos en este torneo.

El ’10’ erró en la fase de grupos ante Austria (2-0) y en octavos frente a Egipto (3-2).

«Messi puede lanzarlos si así lo desea. Tenemos otros jugadores que podrían hacerlo, pero si él quiere, así será», afirmó Scaloni.



