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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Bart DHanis

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El seleccionador de Argentina cede parte del poder: «Si Messi quiere, así será»

Lionel Messi seguirá lanzando los penaltis de Argentina, confirmó Lionel Scaloni en la víspera de los cuartos de final del Mundial.

Argentina enfrentará a Suiza en la madrugada del sábado al domingo, y el ganador avanzará a semifinales.

Si Argentina recibe un penalti en ese encuentro, Messi lo lanzará, pese a haber fallado ya dos en este torneo.

El ’10’ erró en la fase de grupos ante Austria (2-0) y en octavos frente a Egipto (3-2).

«Messi puede lanzarlos si así lo desea. Tenemos otros jugadores que podrían hacerlo, pero si él quiere, así será», afirmó Scaloni.


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