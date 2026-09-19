¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traducido por

El Seibari corona su temporada excepcional con un premio de oro

Bayern Múnich
FC Eindhoven
Marruecos
I. Saibari
Bundesliga
Eredivisie
Botola Pro
Alemania
Países Bajos
Marruecos

El León del Atlas ruge en los estadios de Europa

El internacional marroquí Ismael Saibari, jugador del Bayern Múnich alemán, se coronó con el premio "Bota de Oro" al mejor jugador de la liga neerlandesa correspondiente a la temporada 2025-2026, tras una temporada excepcional que ofreció con su anterior equipo, el Eindhoven.

Saibari contribuyó a llevar al Eindhoven al título de la liga neerlandesa, además de ganar la Supercopa de los Países Bajos, después de disputar 37 partidos oficiales durante la temporada.

El jugador marroquí anotó 19 goles y dio 9 asistencias, confirmando su presencia como uno de los futbolistas más destacados de la competición, antes de su traspaso a las filas del Bayern Múnich durante el último periodo de fichajes.

Saibari, de 25 años, recibió el premio, que llegó en forma de un trofeo con la silueta de una bota de fútbol bañada en oro, en reconocimiento a lo que ofreció durante la temporada pasada, en la que brilló con la camiseta del Eindhoven y se coronó con varios títulos.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google