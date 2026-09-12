El SC Cambuur logró este sábado por la noche su primera victoria de la temporada. En casa, derrotó con total merecimiento por 3-0 a un NEC especialmente flojo. Ilyes Hamache firmó dos goles, mientras que Iwan Henstra se encargó del broche final.

El Cambuur empezó de forma excelente, puso muchísima energía en el partido y con ello se lo puso tremendamente difícil al NEC. A los veinte minutos de juego, eso se tradujo en la merecida ventaja para los frisones. Billy van Duijl mantuvo la calma y sacó un gran centro para Ilyes Hamache, que envió el 1-0 al fondo de la red.

El NEC tuvo que ir en busca del empate, pero al equipo de Dick Schreuder le faltó por completo la precisión. Las ocasiones, por tanto, escasearon y, al otro lado, había que estar atento a las transiciones del Cambuur.

Los de Nimega se libraron por poco cuando Gonzalo Crettaz cometió un error grosero. El guardameta golpeó completamente mal el balón a unos 40 metros de su propia portería, pero pudo rectificar él mismo justo a tiempo. Además, Devid Bouah dispuso hasta en dos ocasiones de una gran oportunidad de cabeza para el segundo gol, pero a sus intentos les faltó dirección.

Tras el descanso cambió poco el guion del partido. El NEC se mostró impotente y fue claramente superado por el Cambuur en prácticamente todas las facetas. Eso desembocó en el minuto 54 en el más que merecido 2-0 de Hamache, que remató de cerca entre las piernas de Crettaz.

En realidad, el NEC apenas generó algo más que tímidos intentos de Kaj Sierhuis. Para colmo, el equipo de Schreuder también encajó el 3-0 en el tiempo añadido: un disparo lejano de Henstra se coló de forma magnífica en la escuadra.

Así, el Cambuur sumó su primera victoria de la temporada y alcanza un total de cuatro puntos tras seis partidos. El NEC solo tiene tres puntos más y viaja con un mal sabor de boca rumbo a Turín, donde el jueves Juventus será su rival en la Liga Europa.