El Sassuolo sorprende a un AC Milan mediocre y lo derrota

El Sassuolo venció 2-0 al Milan el domingo. Dominó en todos los aspectos y aprovechó un error de Ardon Jashari. Con este resultado, el Milan no pudo aprovechar la pérdida de puntos del Nápoles.

A los cinco minutos ya ganaba 1-0 gracias a un contraataque que definió su capitán Domenico Berardi, aprovechando una pérdida de Ardon Jashari en el centro del campo.

El Milan sufrió al inicio y recibió varias advertencias. Poco después, el Sassuolo tuvo otra ocasión clara, pero Mike Maignan detuvo el disparo de M'Bala Nzola.

Poco después, dos errores en la salida de balón del Sassuolo concedieron al Milan dos contraataques, el segundo de ellos con mucho espacio, pero Rafael Leão disparó muy desviado. Así, el 1-0 se mantuvo.

A los 23 minutos la tarea se complicó aún más para el Milan: Fikayo Tomori vio la segunda amarilla y dejó a su equipo con diez. El inglés derribó a Armand Laurienté y dejó a los suyos con diez. Aun así, el Milan no sufrió más en la primera parte: el Sassuolo no generó peligro y los de Allegri solo probaron con un disparo de Alexis Saelemaekers al final del acto.

Poco después del descanso, el Sassuolo por fin marcó. Tras una bonita combinación con Kristian Thorstvedt, Laurienté envió el balón al primer palo, superando a Maignan: 2-0. Con este gol, el Milan se enfrentaba a una tarea prácticamente imposible.

En la recta final, el Sassuolo generó ocasiones sin éxito, mientras el Milan, con diez, no inquietó. Los de Allegri no acertaron ni un tiro entre los palos.

Con esta derrota, el Milan no aprovechó los puntos que perdió el segundo, el Nápoles, que el sábado empató 0-0 con el Como. La diferencia con el líder, el Inter, es ahora de doce puntos y de nueve con el Nápoles. El Inter jugará el domingo por la noche contra el Parma y, si gana, será campeón.