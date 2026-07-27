El rey de las finales: un nuevo dato confirma la superioridad de Messi sobre Ronaldo

El argentino Lionel Messi continuó consolidando su lugar como uno de los mejores futbolistas de la historia, después de encabezar la lista de los jugadores con más goles en partidos de finales, superando a varias leyendas del deporte, encabezadas por el portugués Cristiano Ronaldo.

Según la red "FIFA World Cup Stats", Messi llegó a lo más alto de la clasificación con 35 goles marcados en las distintas finales que disputó con el Barcelona y la selección de Argentina, repartidos entre la Liga de Campeones de Europa, la Copa del Rey, la Supercopa de España, la Copa América, además de la final del Mundial.

La leyenda brasileña Pelé ocupó el segundo lugar con 31 goles, después de conseguir sacudir las redes en casi todas las finales que disputó, ya fuera con la camiseta del Santos o con la selección de Brasil, a la que condujo a la conquista de tres títulos del Mundial.

En cuanto al portugués Cristiano Ronaldo, se situó en el tercer lugar con 24 goles, marcados durante su trayectoria con el Manchester United, el Real Madrid y la selección de Portugal, y destacó especialmente en las finales de la Liga de Campeones de Europa y en los torneos internacionales.

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La lista también contó con la presencia de varias de las máximas estrellas del fútbol mundial, ya que el brasileño Neymar llegó al cuarto lugar con 21 goles, mientras que la dupla formada por Romario y Robert Lewandowski compartió el quinto lugar, después de que cada uno de ellos marcara 18 goles en partidos de finales.

Esta clasificación refleja el valor de los jugadores en las citas más importantes, ya que la superioridad no se limita a marcar goles durante la temporada, sino que se extiende a la capacidad de decidir cuando los títulos están en juego, algo que le otorgó a Messi la ventaja histórica en una de las estadísticas más relevantes en lo que respecta a las grandes estrellas.