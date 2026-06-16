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France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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El rey de Francia... Mbappé arrebata la corona de los Galos a Senegal

Francia vs Senegal
Francia
Senegal
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K. Mbappe
O. Giroud
Francia
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EE. UU.

El jugador del Real Madrid es ahora el máximo goleador de la historia de Francia.

Kylian Mbappé, capitán de Francia, marcó dos goles en la segunda parte y guió a los «Gallos» a una victoria 3-1 sobre Senegal en la primera jornada del Grupo 9 del Mundial 2026.

El delantero del Real Madrid abrió el marcador en el 66’ tras un pase de Michael Oulissi y sentenció en el 90+6’ con un disparo desde fuera del área.

Según Opta, Mbappé es ya el máximo goleador de Francia con 58 goles en 99 partidos, superando los 57 que marcó Olivier Giroud en 137 encuentros. y aún puede aumentar su cuenta con los “Les Bleus” en los próximos partidos.

Con 14 goles, es el francés con más tantos en Mundiales, superando los 13 de Just Fontaine en 1958.

Con este triunfo, Francia muestra sus garras y reafirma su candidatura al título, tras ganar en 2018 y llegar a la final en 2022.

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Francia lidera el Grupo 9 con 3 puntos, a la espera del Irak-Noruega.



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