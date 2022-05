El Rey Benzema quiere conquistar París

El francés, principal favorito para el Balón de Oro, busca su quinta Champions en el estadio más emblemático de su país.

Por Jorge C. Picón - Pocos presagiaron la evolución de Karim Benzema en estos últimos años. Los más optimistas hablaban de él como un crack, pero el liderazgo que está demostrando en estas últimas tres temporadas ni se le intuía. Ha dejado la frialdad solo para el juego, en el que sigue siendo decisivo, pero su carácter es ahora puro fuego, siempre predispuesto a pedir la pelota, a echar una bronca o a echarse el equipo a la espalda si es necesario. En París, en la que será su quinta final de Champions, tiene la oportunidad de ganar el título siendo el referente blanco. Su quinta copa de Europa.

En su país es un prócer. También en la capital, a pesar de que él es nativo de Lyon. En los últimos días no era posible pasear por una calle sin ver alguna camiseta, algún cartel o incluso escuchar un grito de "¡Karim!" un francés y un español se cruzaban. En la llegada del equipo al hotel, los cientos de aficionados se agruparon alrededor de la puerta corearon en numerosas ocasiones el nombre del delantero, que correspondió con varios saludos, siempre con una sonrisa. Un grupo de agraciados fans que pudieron entrar a ver el entrenamiento previo en el Stade de France también lo aplaudieron y lo vitorearon. Hay amor, respeto y admiración por su por el compatriota.

Quizás esto no sea noticia, pero lo cierto es que no fue siempre así. Hubo un tiempo en el que Benzema fue persona no grata para parte del público francés. El escándalo de la 'sextape' de Valbuena, compañero de selección, manchó su imagen en todo el país. Fue apartado de la selección y hasta el primer ministro de la República, Manuel Valls, lo criticó abiertamente. Él respondió con ataques y hasta barajó la opción de nacionalizarse argelino, país de origen de sus padres. Parecía imposible que la situación se recondujese, pero todos pusieron de su parte para que así fuese. En esta reconciliación, Deschamps, seleccionador francés que en un principio prefirió no mojarse, jugó un papel importante.

Respeto del equipo

"Lo que ha mejorado desde la primera etapa es que tiene más personalidad dentro y fuera del campo. Lo que no ha cambiado es su calidad, que sigue siendo top, y su humildad", afirmaba Ancelotti en rueda de prensa sobre Karim. Lo corroboraba Marcelo: "Sabemos su liderazgo y calidad. No es sólo este 'temporadón'. Sólo con su carácter y presencia ya ayuda muchísimo al equipo, no hace falta ni que hable. Hace un fútbol muy bonito". Benzema se ha ganado el cariño y el respeto de todos sus compañeros, desde los más veteranos a los más jóvenes.

Lo ha hecho con un fútbol espectacular, al nivel de los mejores años de Cristiano Ronaldo, y es que precisamente su actitud tiene un punto 'cristianesca'. Tras el entrenamiento en el Stade de France, mientras sus compañeros disfrutaban tirando a puerta, el no descansaba y se ponía a hacer abdominales sobre el césped, un gesto muy común en el astro portugués.

Los más noveles también le están muy agradecidos por el apoyo que les brinda. Con Rodrygo, su entendimiento es total y se buscan constantemente fuera del campo. Pero esta temporada su protegido es Vinicius, al que ha arropado consciente de su potencial y de que por sus piernas pasan gran parte de las opciones ofensivas del Madrid. Otra de las imágenes del entrenamiento previo a la final fue la de Karim echando su brazo derecho por encima del hombro de Vini, como si de un hermano mayor se tratara. Esto sucede unos días después de que Mbappé anunciase que se quedaba en el PSG. Puede ser una casualidad...

Europa, a sus pies

El nivel mostrado por Benzema a lo largo del curso le hace merecedor del Balón de Oro. Es favorito en las apuestas, aunque en esta final de Champions puede terminar de decidir ese favoritismo. Si gana o no el premio no va a influir en la percepción que existe en torno a él entre expertos y ex jugadores. "Cada vez que salta al campo parece que va a marcar", aseguraba Steve McManaman. Rio Ferdinand también se rindió a él: "Es el mejor nueve del mundo, está a otro nivel". O su compatriota Evra: "No es solo por los goles, tiene este equipo en la mano. Es una máquina de guerra, pero tiene humildad".

"Es un buen rematador y tiene un gran temperamento. Su juego de contención es brillante, lo tiene todo. Es un delantero polivalente y brillante, un número '9' completo. Tiene 34 años, pero sigue mejorando. Ha hecho una temporada muy buena, se ha convertido en el centro del equipo tras la marcha de Ronaldo. Ha tenido que cargar con el ataque, pero eso le ha hecho más fuerte", comentó Michael Owen, ex delantero del Madrid y la selección inglesa, en una entrevista para esta web.

Son innumerables los elogios que ha recibido esta temporada, todos ellos merecidos. Es difícil hacer una mejor Champions League: 15 goles en 11 partidos (máximo anotador de la competición) y marcando el gol decisivo en todas las fases eliminatorias. Contra el PSG, llevó al Madrid a la remontada con tres goles en menos de 15 minutos. Contra el Chelsea, encarriló la clasificación en Stamford Bridge con otro hat-trick y, cuando el Madrid estaba al borde del abismo, marcó el definitivo 5-4 en el global para clasificar al equipo. Por último, ante el City, rescató al Madrid del Etihad con dos goles, uno de ellos con un penalti lanzado a lo Panenka, y culminó las semifinales con el tanto que daba acceso a la final.

Contrato hasta 2023

Karim es uno de los futbolistas de la plantilla que tiene contrato hasta junio de 2023. Su renovación debería llegar este verano, durante el mes de junio. Ya se hizo así el curso pasado y el entendimiento entre jugador y club fue total. La política del Madrid es alargar los contratos de año en año para los futbolistas de más de 30, mientras que Benzema está contento, pero prefiere medir sus sensaciones una vez acabe la temporada para tomar una decisión.

Si su continuidad era importante hace unos meses, es ahora capital para la directiva teniendo en cuenta que no se ha podido cerrar ni el fichaje de Mbappé ni el de Haaland. Perder al mejor jugador del mundo en la actualidad en un año sin tener un reemplazo de ciertas garantías no solo sería peligroso desde el punto de vista deportivo sino también institucional. Porque Benzema es hoy en día el ídolo del madridismo. Segundo máximo goleador de la historia del club, la afición lo adora y el mundo del fútbol lo respeta. Por su talento y su liderazgo pasa levantar la 14ª Champions.