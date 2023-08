El resumen en vivo del Selección España femenina vs. Suecia, semifinales del Mundial femenino 2023: vídeos, alineaciones, goles y estadísticas

España gana a Suecia en un cierre de partido electrizante y se mete en la final del Mundial. Salma y Olga, los goles para seguir soñando.

HISTÓRICAS. España gana a Suecia en un cierre de partido electrizante y se mete en la final del Mundial. Salma y Olga, los goles para seguir soñando.

Los goles de Salma Paralluelo y de Olga Carmona en el segundo tiempo derrotan a Suecia en semifinales (2-1) para garantizar el pase hacia la final de Sidney. La entrada al campo de Salma Paralluello reactivó a la 'Roja', inoperante en ataque en la reanudación y sin plan de juego ofensivo. La intensidad de la maña resquebrajó el orden de las 'Blagult', incapaces de sostener y de frenar a la jugadora del Barcelona. Con el partido abierto, España se adelantó por medio de la blaugrana, una alegría que duró poco al encajar a dos minutos de final por medio de Rebecka Blomqvist tras un error de Olga Carmona perdiendo el duelo aéreo con Lina Hurtig. La jugadora del Real Madrid pudo resarcirse de inmediato en la siguiente jugada, consiguiendo batir a Zecira Musovic para sellar el billete hacia el Estadio de Australia para el domingo 20 de agosto.

Después de disputar sus primeros cuartos de final tras vencer a Suiza en octavos de final y de apear a Países Bajos para plantarse por primera vez en su historia en semifinales, el equipo dirigido por Jorge Vilda sigue dejando huella al disputar la primera final de una Copa del Mundo. La generación de oro que se viene cosntruyendo desde hace tiempo tendrá su oportunidad de levantar el trofeo de campeonas del mundo.

Al contrario que en otros encuentros de esta edición, España esta vez sí ha sabido ser contundente y efectiva en los metros finales. Su alta posesión de balón, trenzando muchos pases, no pudo generar suficientes ocasiones de gol con las que intimidar a Musovic. La entrada de Salma Paralluelo inclinó el campo hacia la portería rival, acumulando llegadas, abriendo espacios a Jenni Hermoso y teniendo el recurso del centro de Eva Navarro y de Ona Batlle desde el perfil derecho. España ha conseguido marcar dos goles con apenas dos remates a portería (trece remates totales).

La historia vuelve a ser cruel para Suecia en una Copa del Mundo. Después de hacer historia eliminando a Estados Unidos en octavos de final y apeando a Japón en cuartos de final, las 'Blagult' siguen quedándose sin la posibilidad de levantar una Copa del Mundo. El país nórdico ha disputado un total de cinco semifinales en nueve participaciones de Mundial, alcanzando la final en tan solo una ocasión (Estados Unidos 2003).



Así las cosas, España jugará su primera final de una Copa del Mundo el próximo domingo 20 de agosto en el Estadio de Australia de Sidney. Su rival saldrá de la semifinal que se disputará entre la co-anfitriona Australia y la vigente campeona de Europa Inglaterra.

El resumen en vivo del Selección España femenina vs. Suecia, semifinales del Mundial femenino 2023: vídeos, alineaciones, goles y estadísticas

91'¡¡¡QUÉ LOCURA DE FINAL ESTAMOS VIVIENDO EN EL EDEN PARK!!!! En apenas un minuto, España saca fuerzas para responder de inmediato al gol de Rebecka Blomqvist que invitaba a pensar en una posible prórroga. ¡¡'La Roja' está cerca de seguir haciendo historia y sellar el pase hacia la final de la Copa del Mundo!!

89'¡¡¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE OLGA CARMOOOOOOOOONA!!!!! ESPAÑA 2-1 Suecia. ¡¡¡REACCIONA ESPAÑA DE INMEDIATO SOÑANDO CON LA FINAL!!! En la jugada posterior al gol encajado, Mariona Caldentey fuerza un córner que se ejecuta en corto, encontrando a la jugadora del Real Madrid en la frontal del área. Libre de marca, Olga Carmona no duda en fusilar a Musovic, cuya estirada no evita que la pelota entre en su portería.

88'¡¡¡¡¡¡¡¡GOL DE REBECKA BLOMQVIST!!!!! España 1-1 SUECIA. ¡¡¡BLOMQVIST EMPATA EL PARTIDO!!! Las 'Blagult' cuelgan una pelota pasada que Hurtig prolonga tras ganar el duelo aéreo a Olga Carmona, regalando un balón en el que Aitana Bonmatí no llega a cerrar bien. La delantera del Wolfsburgo encuentra el fondo de las mallas.

82'¡Qué momento para España! Con algo de menos de diez minutos para conocer el tiempo de descuento, el equipo dirigido por Jorge Vilda tiene un pie en la final de Sidney. Es un momento crítico para Suecia, que tiene poco tiempo para forzar la prórroga.

81'Con cierto suspense, Edina Alves Batista autoriza el gol de Salma Paralluelo. El VAR revisó la posición de Eva Navarro, ligeramente adelantada en el momento del golpeo de la mañana, valorando si interfiere o no en el campo visual de Zecira Musovic.

81'¡¡¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE SALMA PARALLUELO!!!!! ESPAÑA 1-0 Suecia. ¡¡SALMA PARALLUELO ACERCA A ESPAÑA A LA FINAL DE LA COPA DEL MUNDO!!! El centro de Jenni Hermoso no lo consigue rematar en primera instancia Eva Navarro, dejando el balón muerto dentro del área para que la jugadora del Barcelona consiga conectar el disparo con el que bate a Zecira Musovic.

74'DATO. Suecia ha dejado su portería a cero en tres de los cinco encuentros anteriores disputados en la Copa del Mundo. Solo frente a Sudáfrica, en la primera jornada, empezó perdiendo, teniendo que remontar finalmente para sumar los tres primeros puntos del grupo.

73'Jorge Vilda hace uso de la segunda ventana de cambios. Entra Eva Navarro en el lugar de Alba Redondo.

71'¡¡¡¡¡ALBA REDONDOOOOOOOOOOOO!!! ¡¡A PUNTO DE MARCAR ESPAÑA!!!! Jenni Hermoso consigue poner un centro que Alba Redondo no consigue rematar de primeras, peleando Salma Paralluelo la segunda jugada para habilitar de nuevo a la jugadora del Levante. Desde el suelo, Redondo reacciona para meter la pierna, sin llegar a batir a Zecira Musovic.

68'España ha variado el plan de juego en esta fase del encuentro, priorizando los balones al espacio para Salma Paralluelo. La energía y capacidad física de la atacante del Barcelona son un as para romper el hermetismo del encuentro.

67'¡¡DESPEJE DE SUECIA!!! El saque de esquina colgado al área busca el cabezazo de Irene Paredes, muy fijada por las defensoras con diversas marcas.

66'¡¡¡A LA BARREEEEEEERA!!! El libre directo de Mariona Caldentey toca en la espalda de Ellin Rubensson, que se gira en el momento del salto tras la ejecución. Es córner para España.

65'¡¡Falta peligrosa a favor de España!! Salma Paralluelo fuerza la falta cerca de la frontal del área. Se prepara Mariona Caldentey para el golpeo.

63'¡¡CABEZAZO DE SALMA PARALLUELO!!!! Alba Redondo contemporiza, levanta la cabeza y sirve un balón para el testarazo de la atacante del Barcelona. Se le va arriba.

60'Ellin Rubensson, contundente en el corto. La jugadora del Hacken no pierde la marca sobre la futbolista del Barcelona, cruzándose e impidiendo que pueda rematar con comodidad.

59'Alcanzamos la hora de partido en Eden Park. El encuentro está más igualado desde la reanudación (0-0). La batalla está en el medio, con dificultades para ambos equipos a la hora de llegar a las áreas rivales.

58'¡¡Alba Redondoooooooo!! En la primera acción de Salma Paralluelo, España ataca la profundidad, saca de zona a las centrales y mete un balón al área que la jugadora del Levante, a la media vuelta, remata mordido.

57'Sin Alexia Putellas en el campo, Jorge Vilda retrasa la posición de Jenni Hermoso y deja a Salma Paralluelo como punta de lanza. España tiene ahora una flecha en ataque.

57'Primera ventana de cambios en España. Alexia Putellas deja el campo para que entre Salma Paralluelo.

55'Cata Coll atrapa el centro de Fridolina Rolfö. Suecia gira el juego hacia la banda izquierda, donde la futbolista del Barcelona se proyecta para poner un balón hacia Blackstenius.

53'¡¡Lo intenta Stina Blackstenius!! El pase al hueco de Kosovare Asllani encuentra el desmarque de la atacante del Arsenal, ganando el duelo dividido con Irene Paredes para sacar un disparo flojo y raso.

50'Suecia ha dado un paso hacia delante en la reanudación del juego, plantando las líneas unos metros más arriba.

47'¡¡Gran salida de Zecira Musovic!! La internada de Mariona Caldentey de fuera hacia dentro acaba con un pase picado a la espalda de la defensa para que Alba Redondo ataque la profundidad. Muy atenta la cancerbera del Chelsea anticipando.

46'No hay cambios al paso por los vestuarios. Ni Jorge Vilda ni Peter Gerhadsson introducen modificaciones al descanso.

45'¡¡¡¡ARRANCA LA SEGUNDA PARTE EN EL EDEN PARK!!!!!

Esa apuesta por protegerse no desmerece la propuesta de las 'Blagult', consciente de que a lo largo del partido disfrutará de fases de más dominación o de momentos donde poder castigar los errores de España. En ese sentido, las nórdicas apretaron en los cinco minutos finales, probando a Cata Coll con un disparo de Fridolina Rolfö tras un fallo de Olga Carmona en salida y apretando por medio del balón parado, donde la 'Roja' ha conseguido imponerse en las jugadas de estrategia.

El plan de Suecia ha pasado por anular a España, tapando a sus jugadoras de talento, encimando a sus futbolistas de banda, cortocircuitando esas vías de ataque. El doble pivote formado por Angeldahl y Rubensson, ganando la mitad de los duelos protagonizados (6/12), ha secado a Aitana Bonmatí y a Alexia Putellas, dos de las tres jugadoras de campo con menos participación con balón.

En consecuencia, España, que ha registrado casi 300 pases (299 totales, 242 con acierto), se ha marchado a vestuarios sin realizar un solo disparo entre los tres palos (tres remates), con una escasa sensación de peligro (xG de 0.1).En ese sentido, todo el peso ofensivo del equipo dirigido por Jorge Vilda se ha canalizado por ambas bandas (44% de actividad en el último tercio por el costado izquierdo y 42% por el derecho), teniendo muchísimo protagonismo tanto Olga Carmona como Ona Batlle, pegándose Mariona Caldentey y Alba Redondo para generar asociaciones. No ha acumulado excesivos centros al área, tratando de conectar con el centro una vez alcanzado el área. Ahí, Suecia ha conseguido ganar los duelos y recuperar el cuero.

La ingente cantidad de posesión (67%) no ha sido suficiente para que España pueda asediar la portería de Musovic, muy bien protegida por su línea defensiva y la muralla que se ha levantado. La 'Roja' ha acusado la sobrepoblación de sus piezas por dentro, pisándose con frecuencia Jenni Hermoso, Aitana Bonmatí y Alexia Putellas al atacar las mismas zonas del campo. Eso ha generado que no disponga de la suficiente profundidad para filtrar pases y encontrar referencias, teniendo que llevar el juego hacia las bandas.

¡¡¡Descanso en la ciudad de Auckland!!! España y Suecia toman el camino hacia los vestuarios con el empate a cero en el marcador (0-0), teniendo las 'Blagult' la ocasión de gol más clara pese al dominio y mando de la 'Roja' durante todo el encuentro. El sólido bloque de las nórdicas ha frenado al combinado dirigido por Jorge Vilda, que no ha encontrado el pase en profundidad ni la posibilidad de derribar el muro para generar situaciones de gol.

45' + 1'¡¡¡¡FINAL DE LA PRIMERA PARTE EN EL EDEN PARK!!!!!

45'Un minuto de descuento. Nos iremos hasta el 46'.

43'¡¡OTRA SALIDA DE PUÑOS DE CATA COLL!! El córner colgado por Jonna Andersson lo repele la jugadora del Barcelona, activándose España en la segunda jugada para que Fridolina Rolfö no pueda rematar tras el despeje. Suecia hace mucho daño a balón parado.

41'¡¡¡¡QUÉ PARADÓN DE CATA COOOOOOOOOOOLL!!!! ¡¡PRIMER DISPARO A PORTERÍA DE SUECIA!!! Olga Carmona pierde una pelota con un mal pase que intercepta Nathalie Björn, colgando una pelota pasada al segundo palo para que Fridolina Rolfó conecte un remate buscando el palo corto. Reacciona la portera del Barcelona para meter la mano.

40'¡¡¡RECTA FINAL DEL PRIMER TIEMPO EN EDEN PARK!!! ¡Restan cinco minutos para tomar el camino hacia los vestuarios! La solidez de Suecia frena el talento de España. Sin goles en Auckland (0-0).

35'Pese a los intentos, a España le está costando transitar con velocidad. En cuanto pierde la pelota, Suecia consigue rearmarse pronto para volver a cerrar posibles espacios.

33'¡¡DESPEJE DE MAGDALENA ERIKSSON!!! En la jugada posterior a la falta colgada, Alexia Putellas consigue hacerse con la pelota, fintar a su par y poner un centro a media altura que intercepta la defensora sueca.

32'¡¡NO CONSIGUE IRENE PAREDES CONECTAR EL TESTARAZO!! La falta lateral va pasada hacia el segundo palo buscando el movimiento de la central del Barcelona, principal referencia en la estrategia.

29'Media hora de juego en Auckland. España manda pero no disfruta de grandes ocasiones de peligro. Suecia se sigue protegiendo como plan de juego (0-0).

27'¡¡¡Alba Redondoooooooo!!! ¡¡A punto de rematar en el punto de penalti!! Mariona Caldentey apura la línea de fondo, levanta la cabeza y pone un centro que anticipa Jonna Andersson cerrando por dentro.

23'¡¡Elin Rubensson roba el balón a Jenni Hermoso!! La jugada personal de Alba Redondo acaba con un pase hacia atrás para la futbolista del Pachuca, que se duerme tras un mal control y permite que la centrocampista sueca tenga tiempo para recuperar la posesión.

22'Nervios de acero los que tiene Cata Coll. Ante la presión de Kosovare Asllani, la cancerbera del Barcelona tiene el temple para recortar y sacar la pelota jugada en corto.

21'¡¡No llega Jenni Hermoso por centímetros!! Desde el perfil derecho, Aitana Bonmatí amaga con el centro y recorta hacia dentro para servir una pelota frontal que no termina de peinar la jugadora de Pachuca.

17'Gran acción defensiva de Olga Carmona, entrometiéndose en la carrera por dentro de Fridolina Rolfö para que a Irene Paredes le de tiempo a saltar para robar el cuero. España está muy segura atrás.

16'El porcentaje de posesión de España en este arranque del duelo supera el 70%. Monólogo con balón del equipo dirigido por Jorge Vilda.

15'Stina Blackstenius cae en fuera de juego. El balón colgado por Elin Rubensson encuentra a la delantera del Arsenal en posición antirreglamentaria. Había cogido bien la espalda de Laia Codina.

14'Primer cuarto de hora en Eden Park. España manda en el partido, dominando con balón y desmontando poco a poco el bloque armado de Suecia (0-0).

13'La frecuente presencia de Olga Carmona y de Ona Batlle en campo rival permite que España pueda estirarse, acumulando piezas por dentro. El papel de las laterales es clave para que la 'Roja' pueda ser protagonista con balón.

12'¡¡¡Fueeeeeeeeeeeeeraaaaaa!!! ¡¡Qué latigazo de Olga Carmona desde media distancia!! España toca con paciencia, en busca de los espacios, y encuentra a la jugadora del Real Madrid llegando desde atrás para conectar un potente disparo que toca en un rival.

11'¡¡¡DESPEJE DE AMANDA ILESTEDT!! El centro pasado de Olga Carmona desde la izquierda encuentra el cabezazo de Alba Redondo en el segundo palo, devolviendo la pelota a zonas de peligro. Anticipa la defensora del Arsenal, alejando el peligro de su área.

10'DATO. Ambas selecciones han quedado encuadradas en el mismo grupo de la primera edición de la UEFA Womens Nations League, junto a Italia y Suiza. Se enfrentarán en esta competicón el próximo 22 de septiembre, primero en Göteborg.

8'¡¡No llega Alba Redondo!! Con espacio en campo propio, Mariona Caldentey levanta la cabeza y busca una diagonal larga para el desmarque de Alba Redondo a la espalda de Jonna Andersson. El envío de la futbolista del Barcelona no es del todo preciso. Es saque de portería para las nórdicas.

7'En fase defensiva, la 'Roja' monta un bloque medio en el que Mariona Caldentey y Alba Redondo se suman a la línea de medios junto a Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, generando una primera barrera que cuenta con Teresa Abelleira entre la defensa y la medular. Jenni Hermoso se queda como única pieza que bascula para molestar la salida de balón del contrario.

6'Suecia se protege con un sólido bloque defensivo sin balón, cerrando filas y regalando las bandas para que España no pueda penetrar por dentro. No tiene reparos en no tener la pelota para tantear la idea de su rival.

5'La apuesta de España pasa por tener la pelota, tratando de tener posesiones largas que permitan generar situaciones de gol. Jenni Hermoso se ofrece para la descarga, intentando sacar de zona a las centrales para generar espacios.

5'DATO. El único enfrentamiento entre Suecia y España en partido oficial se remonta a la Eurocopa de 1997 en Noruega y Suecia, enfrentándose en la fase de grupos. Las nórdicas ganaron por la mínima (0-1) en la segunda fecha del Grupo A.

3'El centro lateral de Mariona Caldentey no encuentra un rematador dentro del área. Se adueña Zecira Musovic de la pelota. Primer acercamiento con cierto peligro de España.

2'Peter Gerhardsson confía en el bloque para superar la ronda de semifinales con el mismo once de gala que eliminó a Japón en cuartos de final y a Estados Unidos en octavos de final. Blackstenius es la punta de lanza, con Kosovare Asllani como enganche unos metros por detrás. Rytting Kaneryd y Rolfö son las alas del equipo, apareciendo por dentro en ocasiones para que sus laterales cojan altura. Mete cemento a la medular con Angeldahl y Rubensson en el doble pivote.

1'Jorge Vilda busca el pase hacia la final con un dibujo que contempla a Jenni Hermoso como referencia ofensiva, con Alba Redondo en banda derecha y Mariona Caldentey en banda izquierda. Alexia Putellas y Aitana Bonmatí aparecen por dentro como interiores, ejerciendo Teresa Abelleira el rol de pivote.

¡¡¡¡ARRANCA EL ENCUENTRO EN EL EDEN PARK!!!! ¡¡Stina Blackstenius pone a rodar la pelota en la ciudad de Auckland!! No es un partido cualquiera ... ¡¡Se juega un billete hacia la final de la Copa del Mundo!!

XI DE ESPAÑA | ¡¡¡¡ALEXIA PUTELLAS ARRANCA DE INICIO!!!!! Jorge Vilda apuesta de nuevo por la dos veces Balón de Oro como titular tras no serlo frente a Países Bajos en cuartos de final y frente a Suiza en octavos de final, regresando Olga Carmona al lateral derecho en una línea defensiva en la que la pareja de centrales formada por Irene Paredes y Laia Codina se mantiene. Prescinde en el ataque de Esther González, titular en cada uno de los partidos de las rondas eliminatorias. Aitana Bonmatí, con molestias tras un golpe sufrido en el último encuentro, parte de inicio.

EL VESTUARIO DE ESPAÑA

XI DE SUECIA PARA LA SEMIFINAL | ¡¡¡PETER GERHARDSSON REPITE EL MISMO ONCE INICIAL!!!!! El seleccionador sueco arranca de inicio con las mismas once jugadoras que utiizó frente a Japón en cuartos de final y frente a Estados Unidos en octavos de final, alineando el once de gala que ha utilizado en cinco de los seis partidos que ha tenido en esta edición de la Copa del Mundo. Gerhardsson solo rotó en la última jornada de la fase de grupos contra Argentina, teniendo ya el billete de clasificación en el bolsillo.