El Madrid empata en su visita al Sánchez Pizjuán, donde un autogol de Alaba adelantó al Sevilla y Carvajal empató con un gran cabezazo.

El Sevilla y el Real Madrid firman tablas en el regreso tras el parón de selecciones (1-1), rescatando Dani Carvajal un punto al neutralizar el tanto en propia puerta de David Alaba. El carrusel de cambios de Diego Alonso, apostando por Suso de refresco, potenció la propuesta de cargar el área con centros, buscando En-Nesyri los emparejamientos individuales con David Alaba. No supo gestionar el cuadro hispalense su ventaja, encajando a balón parado, una situación que esta temporada ya ha vivido contra Girona o Rayo Vallecano. En el tiempo de descuento, ambos equipos, por medio de Ramos y de Kroos, tuvieron su oportunidad de sellar el triunfo.

Sigue aquí en directo el Sevilla vs. Real Madrid de LaLiga 2023-24

El estreno de Diego Alonso en el banquillo se salda con un valioso punto que ayuda a la construcción del proyecto del técnico uruguayo. Con margen de mejora, especialmente en el posicionamiento de las piezas sobre el tablero y obligados a incidir en no perder el orden, el Sevilla ha mostrado recursos para competir, exhibiendo un notable punto físico.



El empate cosechado en Nervión impide al Real Madrid coger velocidad en su intención de escaparse de sus perseguidores en la defensa por la cabeza de LaLiga. La alarmante sequía goleadora de Rodrygo Goes y el mal momento de Vinícius Junior tras la lesión esta vez no ha podido ser maquillada por Jude Bellingham, héroe en muchas otras ocasiones con goles salvadores a última hora. Los merengues han tenido problemas de conversión, un mal endémico durante toda la temporada: solo cinco de sus 14 remates totales han ido dirigidos entre los tres palos.

Guía de LaLiga EA Sports 2023/2024: clasificación, fechas, equipos, ascensos, descensos y calendario

El resumen del Sevilla vs Real Madrid de La Liga EA Sports 2023-2024: vídeos, goles y polémicas

Descanso en el barrio de Nervión. El Sevilla y el Real Madrid toman el camino hacia los vestuarios con el empate en el marcador (0-0). En un primer periodo de muchísimo ritmo y de intercambio de golpes, ninguno de los dos equipos pudo desequilibrar la balanza a su favor. Un fuera de juego de Bellingham tras un saque de esquina impidió al conjunto blanco adelantarse por medio de Fede Valverde, cuyo tanto no tuvo validez al intervenir el VAR para corregir la decisión inicial de De Burgos Bengoetxea. Fue de menos a más el cuadro hispalense, muy inseguro y desordenado atrás.



Las enormes facilidades defensivas concedidas por el Sevilla, deslavazado y resquebrajado en todas sus líneas, está generando una sensación de inseguridad en un equipo que ha tenido la capacidad de generar suficientes ocasiones de gol. Esa producción (ocho remates totales) ha servido para templar los ánimos con balón, ganando confianza para proponer su juego.



En ese sentido hay un desorden constante que Diego Alonso no ha terminado de resolver con el paso de los minutos. La decisión de presionar a Toni Kroos y Aurélien Tchouaméni en salida de balón, fijando la marca también sobre Bellingham, ha provocado un agujero entre líneas, fruto de la incapacidad para abordar los repliegues defensivos. Ahí ha reinado en los primeros minutos el Real Madrid, encontrando con facilidad a Vinícius Junior y a Bellingham al espacio cuando conseguía recuperar.



Y es que la banda izquierda ha sido la vía de avance para el equipo madridista (63% de actividad en el último tercio). Las escasas ayudas defensivas de Lukébakio, desentendiéndose de las marcas y evitando esforzarse en replegar, ha permitido que los merengues construyan desde ese costado, generando superioridades numéricas frente a un Jesús Navas que ha necesitado constantemente las ayudas de Nemanja Gudelj corrigiendo a campo abierto.



El desmoronamiento atrás de los blanquirrojos lo está evitando Nemanja Gudelj por el momento, frenando a Vinícius Junior en carrera, secando a Bellingham del juego y reinando en su área. El serbio es el jugador local con el mayor número de despejes (3), de duelos totales (8, ganando la mitad de ellos) y el segundo mejor registro de recuperaciones (3), tan solo superado por un Lucas Ocampos (5) muy colaborativo con Marcos Acuña para contener a Dani Carvajal y Fede Valverde, los dos futbolistas visitantes con menos intervenciones por el momento (17 y 16 acciones con balón respectivamente).

Le está faltando finura y paciencia en la toma de decisiones al Real Madrid en el último tercio para sacar ventaja de cada concesión rival. La influencia de Bellingham le ha llevado a ganar cada uno de los lances que ha protagonizado (5/5 en duelos) pero está fallando en la asociación (79% de acierto en el pase). No está más acertado el brasileño, sin capacidad de desborde pese a sus intentos (2/6 en regates).





XI DEL SEVILLA

XI DEL REAL MADRID

ANCELOTTI RESPONDIÓ A XAVI EN LA PREVIA DEL SEVILLA-R. MADRID

BELLINGHAM, EL MEJOR DE LOS GALÁCTICOS TRAS 10 PARTIDOS

El minuto a minuto del Sevilla vs Real Madrid de La Liga EA Sports 2023-2024