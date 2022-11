El resumen del Guijuelo vs. Deportivo La Coruña de la Copa del Rey 2022-2023: vídeos, goles, alineaciones, minuto a minuto, estadísticas y ruedas de prensa

El Deportivo de La Coruña visita este sábado al CD Guijuelo por la primera ronda de la Copa del Rey 2022-23. Lo hace en el Estadio Municipal Luis Ramos, con capacidad para 480 espectadores y desde las 17:00 horas. El equipo salamantino amenaza con echar del torneo a un histórico del fútbol español, ya que ocupa la segunda posición del grupo 1 de Segunda Federación y solo ha perdido dos encuentros en toda la temporada. ¿Podrán los gallegos imponerse? El Dépor, cabe recordar, es el sexto clasificado del grupo 1, a cinco puntos del líder.

⚽️ Gol do CD Guijuelo, gol de Carmona no minuto 69. No Estadio Municipal Luis Ramos, #CDGuijueloDépor 1-0 pic.twitter.com/iJORuC3XMd