El resumen del Georgia Sub-21 vs. Israel Sub-21, cuartos de final del Europeo sub-21: vídeo, alineaciones, goles y estadísticas

La selección israelí derrota a Georgia en el lanzamiento de penaltis tras empatar a cero en los 120 minutos de juego

Los lanzamientos desde los once metros, le han dado a Israel su primer billete para unas semifinales de la Eurocopa sub-21.

Salió dominador Israel y en el minuto 4 ya tuvo la primera gran oportunidad en una gran acción individual de Tugerman que se marchó de varios contrarios, se plantó ante Mamardashvili y terminó disparando fuera. Pero esa acción era sintomática porque la selección israelí dominaba.

Con un centro del campo muy poblado, tomaron las riendas del partido. Posesiones largas que terminaban con asiduidad en disparos lejanos y que hacían que Georgia se sintiera incómoda. Los locales, más dados a robar y correr, no lo podían hacer y se conformaban con capear el temporal como buenamente podían.

La segunda parte comenzó como la primera, con una gran ocasión para Israel. Esta vez fue la incorporación de Gandelman desde segunda línea la que sembró la zozobra en la zaga de Georgia. La mala salida de Mamardashvili la enmendó el cancerbero con una gran intervención. La pelota tocó el palo y se quedó prácticamente en la línea e Israel rozó el primero.

Y siguieron buscándolo, de hecho, hasta el minuto 60, Georgia estuvo sometida. La última media hora, sin embargo, con la aparición del cansancio, las tornas variaron y el dominio fue georgiano. El gol podía llegar en cualquier portería, ocasiones no faltaban pero, paradójicamente, nos acercábamos a una prórroga que parecía inevitable. Y eso que Georgia, apupada por su público llevó el peso en la recta final, pero no había manera, no era el día de los goles.

Y en el tiempo suplementario siguió buscándolo Georgia. Azarov era un puñal por la izquierda, una amenaza durante todo el encuentro y el paso de los minutos no parecían pasarle factura. Suya fue la primera tentativa con un centro tenso que no encontró rematador.

El partido era tan largo que dio tiempo a varios giros de guión. Ahora era Israel la que buscaba las transiciones rápidas. Llegados a este punto cada uno hacía ya lo que podía. Ninguno de los dos equipos quería jugarse su suerte desde los once metros pero, al final, la falta de puntería hizo que el billete para las semifinales se decidiera así.

Desde el punto fatídico fue mejor Israel. Anotó sus cuatro lanzamientos mientras que Peretz detuvo el de Gagua y Khvadagianij estrelló el suyo en el palo. Georgia se quedó con la miel en los labios y los jugadores y el cuerpo técnico israelí, celebrando su histórico pase a semifinales.

Al palo el quinto lanzamiento de Georgia de Khvadagiani. .No le hace falta lanzar el quinto a Israel. 4-3 para ellos. Israel pasa a semifinales de la Eurocopa sub-21!!!!!!!!!!

Anota Gloukh para Israel. 4-3

3-2 se adelanta Israel.

Ha parado Peretz el lanzamiento de Gagua

No falla Israel. 2-2

Anota Davitashvili. 2-1 para Georgia.

1-1. Empata Cohen para Israel.

Se adelanta Georgia.

Tampoco ha habido goles en el tiempo suplementario. Esto se va a decidir desde los once metros.

Un minuto de añadido. Si nadie lo remedia nos vamos a los penaltis.

Minuto 110. Mucho cansancio en los dos equipos y los penaltis cada vez más cerca.

Comienza la segunda parte de la prórroga.

Final de la primera parte de la prórroga.

Minuto 105. De nuevo a balón parado crea peligro Georgia. El remate de cabeza de Gagua se ha marchado alto.

Minuto 102. Mamardashvili ha vuelto a salvar a Georgia sacando en un centro desde la derecha que se colaba pegado al palo.

Minuto 95. Gran centro de Azarov de primeras que está a punto de encontrar rematador.

Comienza la primera parte de la prórroga.

Final del partido. No ha habido goles y nos vamos a la prórroga. Buscamos el primer semifinalista de la Eurocopa Sub-21.

Se añaden cinco minutos

Minuto 87. Lo intentaba Azarov por la izquierda. Incansable el carrilero zurdo. Hay córner para Georgia.

Por cierto 44.338 aficionados, asistencia oficial. Este europeo está siendo un éxito en cuanto a asistencia de espectadores a los estadios.

Minuto 80. Aparecen los problemas físicos en jugadores de los dos equipos y esto también tiene su traducción en el juego que ha bajado el ritmo en estos últimos minutos.

Minuto 72. El partido ha entrado en una fase en la que puede marcar cualquiera. Cualquier error puede costar la eliminatoria. Mucha emoción en esta recta final.

Minuto 69. Cambio en Georgia. Se marcha Tsitaishvili y sale Moistsrapishvili

Minuto 67. De nuevo Gandelman, con un disparo desde la frontal, obliga a intervenir a Mamardashvili.

Minuto 65. El cansancio empieza a hacer mella y Georgia da un paso al frente.

Minuto 63. Nuevo cambio en Israel. Se ha marchado Gorno y ha entrado Layous.

Minuto 60. Falta lanzada desde la derecha del ataque georgiano y remate de Sazonov que se pierde a la derecha de la portería de Israel.

Minuto 54. Buen centro desde la izquierda y vuelve a atrapar con seguridad Mamardashvili que está teniendo trabajo en esta segunda parte.

Minuto 50. Cambio en Israel. Se va Karzev que había visto amarilla y entra Hofmeister

Minuto 47. Que gran ocasión para Israel. La ha tenido Gandelman. El balón ha golpeado en el palo y se ha quedado en la línea. Ha salvado Mamardashvili que había comenzado la jugada con una mala salida pero ha enmendado su error.

Comienza la segunda parte.

Final de la primera parte. Sin goles en el Georgia-Israel. Superioridad israelí en los primeros minutos y el partido se ha ido equilibrando. Mucha emoción y todo por decidir en la segunda parte.

Minuto 45+2. Centro peligroso de Hagag al que no llega Turgeman.

Minuto 45. Dos de añadido en esta primera parte.

Minuto 40. Mala salida de Peretz que deja la portería desguarnecida y el disparo desde la frontal de Mekbabishvili se marcha fuera. Hay córner. Se igualan las fuerzas.

Minuto 38. Buena jugada individual de Gagnidze que culmina con un disparo alto. Avisa Georgia.

Minuto 32. Buen disparo de Gloukh desde fuera del área al que tiene que responder Mamardashvili con una buena mano para despejar el peligro. Sigue acumulando ocasiones Israel.

Minuto 24. Buen centro de Hagag desde la izquierda pero atrapa con seguridad Mamardashvili.

Minuto 20. Gol anulado a Georgia. Había marcado Gocholeishvil tras un centro desde la línea de fondo pero la pelota había rebasado la línea. Primera buena ocasión para la selección georgiana.

Minuto 15. Ha salido Israel dominando. Ya han sido varios los intentos desde fuera del área. Los israelíes terminan sus jugadas y no dejan correr a Georgia que no está cómoda en este tramo inicial del partido.

Minuto 8. Segundo acercamiento de Israel. Disparo desde la frontal de Gloukh que se pierde desviado. Había lanzado con mucha intención el jugador israelí.

Minuto 4. Gran jugada individual de Turgeman que se marcha de varios rivales y sólo ante el portero georgiano dispara fuera. Primera gran ocasión del partido.

Comienza el partido.

Con estos equipos van a comenzar Georgia e Israel en el primero de los cuartos de final del Europeo sub-21.

Georgia sale con 1. Mamardashvili en la puerta; 16. Azarov, 15. Sazonov, 4. Kalandadze y 3. Gelashvili en defensa; 19. Tsitaishvili, 8. Mekbabishvili, 6. Gagnidze y 13. Gocholeishvil en el centro del campo y 7. Davitashvili y 11. Gagua en la punta de ataque.

Israel comienza con 1. Peretz bajo los palos; 21. Lemkin, 6. Gandelman y 5. Cohen en línea de tres centrales; 2. Jaber, 15. Azoulay, 7. Karzev, 10. Gloukh, 22 Hagag en el centro del campo y 9. Gorno y 11. Turgeman en punta.