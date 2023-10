El resumen del Celtic vs. Atlético de Madrid, de la Champions League 2023-2024: vídeos, goles y polémicas

Tras estar dos veces abajo en el marcador, el equipo de Diego Simeone logró un empate en Glasgow, por la Liga de Campeones.

Por la tercera jornada del Grupo E de Champions League, Atletico de Madrid empató 2-2 en su visita ante el Celtic escocés. Los Colchoneros no pudieron extender su racha de seis victorias consecutivas, pero lograron volverse con algo en la maleta.

No bien comenzó el trámite, Kyogo Furuhashi abrió el marcador para los locales. A los 25', con la fortuna de su lado, Antoine Griezmann emparejó la situación y sigue marcando tras el hat-trick en Vigo. Remató un penalti que se estrelló contra el palo y el rebote le devolvió el balón, ya con Hart desguarnecido.

El empate le duró unos pocos minutos a los madrileños, puesto que Luis Palma volvió a aventajar al conjunto escocés. El tanto final llegaría en el epílogo, producto de Álvaro Morata.

La expulsión de Rodrigo De Paul a los 81′ le dio un manto de dramatismo al final, pero todo quedó en igualda. Así, lo próximo de Atlético de Madrid en esta competición será recibir a Celtic, el 7 de noviembre.

Sigue aquí en directo el Celtic vs. Atlético de la Champions League 2023-24

El resumen del Celtic vs. Atlético Madrid, de la Champions League 2023-2024: vídeos, goles y polémicas

¡¡¡REPARTO DE PUNTOS EN GLASGOW!!!! Un gol de Álvaro Morata en la reanudación del juego fuerza las tablas entre Celtic y Atlético de Madrid (2-2) en el cierre de la primera vuelta de la fase de grupos. La expulsión de Rodrigo de Paul en el mejor momento de los rojiblancos en el plano ofensivo obligó a dar un paso atrás no perder el punto que le permite tener un punto de ventaja sobre la Lazio en el Grupo E. Las múltiples concesiones defensivas de los colchoneros da alas a un Celtic que sigue sin ganar en Liga de Campeones.





82': ¡¡¡Rodrigo de Paul se va a la calle por doble amarilla!!! El argentino se tira a ras de suelo para rebañar una pelota, contactando con Paulo Bernardo.

53': ¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ÁLVARO MORATA!!!!! Celtic 2-2 ATLÉTICO DE MADRID. ¡¡Morata empata el partido!! La cabalgada de Marcos Llorente rompe líneas, sorteando la entrada de un rival y poniendo un centro pasado que encuentra a Morata en el segundo palo. Se tira en plancha para conectar un testarazo con el que bate a Joe Hart.

45'+5: ¡¡¡FINAL DE LA PRIMERA PARTE EN CELTIC PARK!!!! El Atlético de Madrid toma el camino hacia los vestuarios perdiendo sobre un Celtic (2-1) que se adelantó a las primeras de cambio por medio de Furuhashi y respondía a la diana de Griezmann con un tanto de Luis Palma. Las enormes dificultades defensivas de los rojiblancos, propiciados en buena medida por la movilidad del tridente ofensivo y la falta de sintonía de Javi Galán con sus compañeros en su primera titularidad, ha potenciado el plan de los 'Bhoys', precisos en la distribución y vertiginosos en cada llegada desde la banda.

El Celtic concluye el primer periodo convirtiendo dos goles con apenas tres disparos a portería (xG de 0.77). La fragilidad defensiva de los colchoneros ha facilitado el plan de juego de los 'hoops', con Maeda sacando de quicio a Javi Galán y con Furuhashi apareciendo con espacios entre Koke y la línea defensiva.

40': ¡¡GOL ANULADO A AXEL WITSEL!!! La falta frontal de los rojiblancos encuentra la prolongación de Stefan Savic ganando el lance aéreo, habilitando posteriormente a un Axel Witsel ligeramente adelantada sobre el último defensor.

28': ¡¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE LUIS PALMA!!!!! CELTIC 2-1 Atlético de Madrid. ¡¡Palma deshace la igualada!! Witsel no consigue despejar un centro defectuoso de Maeda que se convierte en una asistencia para el hondureño. Sin marca y con espacio, cruza un disparo que pega en el palo y se mete en la portería de Jan Oblak.

25': ¡¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ANTOINE GRIEZMANN!!!!!! Celtic 1-1 ATLÉTICO DE MADRID. ¡¡Griezmann empata el partido!! El francés falla su lanzamiento desde los once metros, tocando levemente Joe Hart antes de salir despedido por el palo. El de Maçon se beneficia del rebote, encontrando el fondo de las mallas al rematar de primeras.

22': ¡¡¡PENALTI A FAVOR DEL ATLÉTICO DE MADRID!!!! ¡¡Nahuel Molina fuerza el derribo de Taylor dentro del área!! El argentino combina con Rodrigo de Paul, que le tira la pared para adentrarse en el área. No duda Felix Zwayer en señalar los once metros.

4': ¡¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE KYOGO FURUHASHI!!!!! CELTIC 1-0 Atlético de Madrid. ¡¡Furuhashi adelanta al Celtic!! Javi Galán pierde la marca sobre el japonés, que tira la pared con Matt O'Riley para adentrarse en el área y batir a Jan Oblak en el mano a mano.

XI DEL CELTIC

XI DEL ATLÉTICO MADRID

El minuto a minuto del Celtic vs. Atlético Madrid, de la Champions League 2023-2024