El resumen del Athletic Bilbao vs. Espanyol de La Liga 2022-2023: vídeo, goles, alineaciones, minuto a minuto, estadísticas y ruedas de prensa

El Athletic recibe al Espanyol tras la goleada cosechada en Cádiz.

El Athletic Club recibe al Espanyol en San Mamés este domingo en un choque correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga Santander, Primera División, y lo hace tras golear al Cádiz en la jornada anterior.

Los de Ernesto Valverde tienen siete puntos en tres partidos y todavía no conocen la derrota en este inicio de campeonato.

Por su parte, el Espanyol llega tras un cierre de mercado en el que no ha podido resolver el caso Raúl de Tomás, que continúa en las filas periquitas, aunquen no ha entrado en la convocatoria. Sí viaja Martin Braithwaite. El Espanyol de Diego Martínez todavía no ha ganado.

Detalles:

El Athletic no ha perdido ninguno de sus últimos cinco encuentros ante el Espanyol en LaLiga (2V 3E) y solo en una ocasión ha enlazado seis o más sin derrota ante los periquitos en la máxima categoría, en diciembre de 1946 (6V 1E).

En casa, el Athletic ha ganado cinco de sus últimos siete partidos ante el Espanyol en LaLiga (1E 1D) – su única derrota en esta racha fue un 0-1 en mayo de 2018 con José Ángel Ziganda como entrenador.

El Espanyol ha perdido en sus últimas cinco visitas a equipos del País Vasco en LaLiga, su racha más larga de derrotas a domicilio ante estos rivales en la máxima categoría desde abril de 1976 (8D).

El Espanyol no ha ganado en sus últimos 10 encuentros en LaLiga (4E 6D) y solo ha sumado un punto de nueve posibles en la actual campaña (1E 2D), encajando siete goles en estos partidos, su cifra más alta de goles recibidos a estas alturas de temporada en la máxima categoría desde la 2017/18 (7).

El Athletic puede disputar su primer partido sin Iñaki Williams en LaLiga desde el 17 de abril de 2016 (0-1 vs Málaga), poniéndose fin a una racha de 236 partidos consecutivos jugando del jugador, la más larga de toda la historia de la competición.

Con su doblete ante el Cádiz, Gorka Guruzeta, se convirtió en el primer jugador del Athletic en marcar un doblete como suplente en LaLiga desde Ibai Gómez ante el Almería en enero de 2014, siendo además el único que lo ha logrado en un partido fuera de casa en todo el siglo XXI.

El jugador del Athletic, Raúl García, ha participado en tres goles en total en sus últimos cinco encuentros ante el Espanyol en LaLiga (un gol y dos asistencias) – solo ante Real Betis (17) y Levante (16) ha logrado más victorias en la competición que frente a los periquitos (14, como ante el Sevilla).

El jugador del Espanyol, Joselu Mato, ha participado en cinco goles en sus últimos siete partidos en LaLiga (tres goles y dos asistencias) pero el Athletic es el rival al que más veces se ha enfrentado en la competición sin participar en ningún tanto ante ellos (ocho partidos).

El entrenador del Athletic, Ernesto Valverde, ha ganado sus últimos cinco partidos como local en LaLiga ante el Espanyol, tras haber ganado solo uno de sus primeros cuatro en casa ante los catalanes en la competición (2E 1D).

El entrenador del Espanyol, Diego Martínez, se ha enfrentado en seis ocasiones ante el Athletic entre todas las competiciones, todos con el Granada, ganando sus tres duelos como local y perdiendo sus tres como visitante.

