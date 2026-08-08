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El reconocimiento médico separa a Nayef Aguerd de su regreso a LaLiga

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Una nueva aventura

El marroquí Nayef Aguerd, defensa del Olympique de Marsella, está cerca de regresar a LaLiga durante el actual mercado de fichajes de verano.

Según el diario español "Marca", Aguerd se convertirá en el primer fichaje de la Real Sociedad para la nueva temporada, después de que el acuerdo con el Olympique de Marsella para la incorporación del defensa marroquí a modo de cesión esté casi cerrado.

La cantidad económica que abonará la Real Sociedad, junto con la cláusula de opción de compra que no será obligatoria, está a punto de resolverse.

Precisó que Aguerd debe pasar los reconocimientos médicos necesarios para cumplir su deseo de regresar a la Real Sociedad, antes de demostrar sobre el terreno de juego que se encuentra en buen estado físico, lo que representa la mayor duda en torno a esta operación cuya conclusión decidió finalmente Erik Bretos, director deportivo del club.

Aguerd se había incorporado al Marsella el pasado verano por 23 millones de euros, y rápidamente se convirtió en uno de los pilares fundamentales del equipo. Sin embargo, el interés de varios clubes por sus servicios abrió la puerta a su salida, después de recibir ofertas de clubes del Golfo, entre las que destaca el Al-Sadd catarí, además del interés previo del Rennes antes de que expirara la cláusula de rescisión de su contrato, valorada en 15 millones de euros.

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