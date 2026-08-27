Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, no se mostró tan optimista como de costumbre tras el sorteo de la Liga de Campeones, ya que lanzó una advertencia clara y directa después del sorteo de Mónaco que situó al conjunto blanco en un camino minado de gigantes.

El mensaje del representante del Real Madrid en el sorteo de la Liga de Campeones fue directo: basta de sufrimiento, no debemos repetir el guion de las dos últimas temporadas, y nuestro único objetivo es escapar de la trampa de la primera ronda.

Emilio Butragueño valoró los resultados del sorteo, que deparó enfrentamientos de fuego para el equipo blanco, ya que el conjunto merengue chocará con siete rivales de máximo nivel, que son: Inter de Milán, Arsenal, PSV Eindhoven, Roma, Leipzig, LASK y AEK de Atenas.

Butragueño comentó, en declaraciones al canal "Movistar": "Este torneo es extremadamente difícil; todos los partidos están igualados y son de un nivel parejo, debemos tener la mentalidad correcta".

La leyenda del Real Madrid lanzó un mensaje de advertencia a los jugadores y al cuerpo técnico, subrayando que el primer objetivo es evitar el escenario que se repitió en las dos últimas temporadas, es decir, la eliminación en los cuartos de final (ante el Bayern la temporada pasada y en la temporada 2024-2025 a manos del Arsenal).

Y añadió: "Daremos lo mejor de nosotros para clasificarnos directamente a los dieciseisavos de final y evitar la primera ronda eliminatoria, participaremos con gran entusiasmo, afrontamos este torneo con la misma ilusión de siempre".

La advertencia de Butragueño es oportuna, pues desde que se aplicó el nuevo formato del torneo hace dos temporadas, el Real Madrid no ha logrado clasificarse directamente a los dieciseisavos de final y se ha visto obligado a disputar la eliminatoria previa de los dieciseisavos en dos ocasiones. En la temporada 2024/2025 tuvo que enfrentarse al Manchester City y superarlo con dificultad, y la temporada pasada chocó con el Benfica dirigido por José Mourinho y logró pasar.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

Se espera que el calendario completo de los partidos de la fase de liga de la Liga de Campeones se anuncie el próximo sábado 29 de agosto.