El Real Madrid emitió un comunicado oficial en el que lamentó el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, capitán del Inter Miami estadounidense, quien murió este sábado.

El conjunto merengue señaló en un comunicado publicado en su página oficial: "El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi".

El comunicado continuó: "Nuestro club blanco quiere expresar sus más sinceras condolencias a Lionel Messi, a su familia y a todos sus seres queridos".

Cabe recordar que el Real Madrid emitió el comunicado de pésame por el padre de Messi antes de que el Barcelona hiciera lo mismo.

El diario "Olé" había informado de que el padre de Messi falleció a los 68 años, tras una larga lucha contra una grave enfermedad.

El estado de salud del padre de Messi era delicado desde hacía mucho tiempo, y libró su batalla contra la enfermedad durante el Mundial y después de este. Por ese motivo, tras el partido final ante España, Lionel Messi se dirigió de forma urgente a Rosario para pasar algún tiempo con su padre, a quien no había visto desde hacía dos meses.

Las lágrimas de Messi tras marcar su primer gol ante Argelia fueron la primera señal de la delicada situación de salud que atravesaba su padre; de hecho, durante el propio torneo estudió la posibilidad de ir a verlo.

Jorge ingresó en el hospital y también pasó un periodo en su casa de la ciudad de Rosario, siempre acompañado por su esposa Celia.