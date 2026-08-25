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Karim Malim

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El Real Madrid se acerca a cerrar un fichaje africano

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El Real Madrid continúa a la caza de talentos

El Real Madrid continúa con su política basada en la captación de jóvenes talentos y se acerca a cerrar el fichaje del ghanés Oscar Naasei Obeng, defensa del Granada, para incorporarse al Castilla con un contrato permanente.

Según el diario «As», el Real Madrid está cerca de cerrar el fichaje del jugador, nacido el 24 de febrero de 2005 en Accra, la capital ghanesa, y que tiene 21 años, para incorporarse al Castilla bajo la dirección del entrenador Julián López de Lerma.

Oscar Naasei, que tiene contrato con el Granada hasta 2028, era un objetivo del Real Madrid desde la temporada pasada, pero las negociaciones se aceleraron durante el periodo actual, con la posibilidad de cerrar el fichaje el próximo martes, después de que el club blanco se impusiera a varios clubes interesados en el jugador, entre ellos el Rayo Vallecano.

El defensa ghanés destaca por su fuerza física, ya que mide 1,85 metros, y también es capaz de jugar en las posiciones de central y lateral derecho, lo que le otorga una flexibilidad táctica adicional.

El valor de mercado actual de Oscar Naasei es de cerca de 1,5 millones de euros, según el portal «Transfermarkt», mientras que se incorporó a la academia del Granada en 2023 procedente del club ghanés Emmanuel City.

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El jugador no tardó en llamar la atención dentro de la academia del Granada, siendo ascendido al filial, antes de debutar con el primer equipo durante la temporada pasada.

Oscar Naasei se ganó la confianza del entrenador Pacheta desde el inicio de la temporada actual, ya que fue titular en los dos primeros partidos de Liga ante el Real Oviedo y el Real Mallorca, confirmando su evolución y su presencia dentro de los planes del primer equipo.

En caso de completarse el fichaje, Oscar Naasei será el último de los jóvenes talentos por los que apuesta el Real Madrid de cara al futuro, con su incorporación al proyecto del Castilla con el objetivo de desarrollarlo y prepararlo para competir por un puesto en el primer equipo durante los próximos años.

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