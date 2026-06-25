El Real Madrid recupera a su jugador... y lo pone a la venta rápidamente

El Real Madrid ha notificado al Como italiano que ejercerá la cláusula de recompra del argentino Nico Paz.

Fabrizio Romano, experto en fichajes, lo confirmó en X: «El Real Madrid comunica oficialmente al Como que activará la cláusula de recompra de Nico Paz por 9 millones de euros».

Baz volverá al Real Madrid, pero el Como podrá retenerlo hasta el lunes pagando 60 millones.

Si el Como no concreta el fichaje, el jugador regresará al Madrid la próxima semana, antes de que el club lo ofrezca en el mercado por más de 60 millones.

Marca añade que, en la reunión de hoy, el Madrid reafirmó al Como su intención de recomprar al jugador y le garantizó prioridad si luego lo transfiriera.

El Madrid ya lo había anticipado de forma extraoficial antes de confirmarlo en la reunión.

Así se asegura no perder a un talento emergente sin beneficio económico y mantener el control sobre su futuro, cuya evolución ha seguido de cerca toda la temporada.

Su rendimiento en la Serie A confirmó a la directiva madridista la necesidad de recuperarlo.

Aunque el jugador prefería seguir en el Como a las órdenes de Cesc Fábregas, ahora el Real Madrid tendrá la última palabra sobre su futuro.