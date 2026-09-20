¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traducido por

El Real Madrid recibe un duro golpe en el derbi

D. Huijsen
Álex Grimaldo
Atlético Madrid vs Real Madrid
Atlético Madrid
Real Madrid
Primera División
España

Simeone supera a Mourinho

El Real Madrid recibió un duro golpe al inicio de la segunda parte del derbi madrileño, después de que el árbitro Ortiz Arias mostrara la tarjeta roja a Dean Huijsen, tras señalar un penalti a favor del Atlético de Madrid, que Grimaldo transformó con éxito para dar la ventaja a su equipo.

El peligro llegó en el minuto 49, cuando Hancko envió un centro al área que recibió Giuliano, antes de que Huijsen lo derribara mientras intentaba jugar el balón, lo que llevó a Ortiz Arias a señalar directamente el penalti.

La tecnología del videoarbitraje intervino para revisar la jugada, ya que la acción podía suponer la expulsión de Huijsen por ser el último defensa, por lo que Ortiz Arias acudió a la pantalla de revisión, antes de decidir anular la primera tarjeta y mostrar la tarjeta roja al defensa del Real Madrid.

De este modo, el Real Madrid se vio obligado a disputar toda la segunda parte con diez jugadores, en un momento en el que el equipo iba por detrás en el marcador, lo que aumentó la dificultad de su misión de darle la vuelta al derbi.

Grimaldo aprovechó rápidamente la ocasión y ejecutó el penalti con éxito, anotando el gol de la ventaja para el Atlético en un momento decisivo, agravando el sufrimiento del Real Madrid pocos minutos después del comienzo de la segunda parte.

Primera División
Alavés crest
Alavés
ALA
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
Primera División
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Villarreal crest
Villarreal
VIL
Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google