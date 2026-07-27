El Real Madrid presiona a Vinicius tras la «oferta real»

El fichaje del extremo marfileño Yan Diomandé por el Real Madrid se ha convertido en algo prácticamente cerrado, después de que el club blanco alcanzara un acuerdo definitivo con el Leipzig alemán por más de 100 millones de euros, en una operación que podría tener grandes repercusiones en el futuro de la estrella brasileña Vinícius Júnior y en el mapa de fichajes veraniegos del equipo.

Según la emisora española Cadena SER, Diomandé viajará a la capital española durante los próximos días para pasar el reconocimiento médico y firmar un contrato que se extenderá hasta junio de 2031, mientras que el periodista Héctor González confirmó en el programa El Larguero que el anuncio oficial de la operación podría producirse hoy lunes, lo que permitiría al jugador incorporarse de inmediato a los entrenamientos bajo la dirección del técnico portugués José Mourinho.

Esta es la quinta operación del Real Madrid durante el actual mercado de fichajes veraniego, tras las incorporaciones de Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Bernardo Silva y Marc Cucurella, en el marco de un plan ambicioso para reforzar las filas del conjunto blanco de cara a la nueva temporada.

La retirada del Paris Saint-Germain de la puja fue uno de los factores decisivos que facilitaron el cierre de la operación, ya que el periodista Andrés Onrubia informó de que el club parisino emitió un comunicado a los medios anunciando su retirada de las negociaciones debido a las exigencias económicas desmesuradas, al considerar que el precio fijado por el Leipzig y el salario del jugador, además de las comisiones de los intermediarios, superaban los criterios establecidos por el club francés.

Diomandé: ¿sustituto o socio de Vinícius?

La incorporación de Diomandé abre varias opciones estratégicas dentro de los planes deportivos del Real Madrid, la más destacada de las cuales afecta directamente al futuro de Vinícius Júnior, cuya renovación de contrato aún no se ha resuelto, ya que la llegada del extremo marfileño permitirá al club contar con un sustituto de alto nivel en caso de que el brasileño decida no renovar su contrato o incluso marcharse este verano.

Con este movimiento anticipado, el Real Madrid se asegura de no verse sometido al chantaje del mercado en caso de una salida de Vinícius, especialmente después de que el periodista Antón Meana confirmara que el interés del Arsenal inglés por la estrella brasileña es "muy real" y no meros rumores, lo que abre la puerta a la posibilidad de su salida en la última etapa del mercado de fichajes.