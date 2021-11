El Real Madrid prepara un cambio de ciclo para 2022

El Real Madrid quiere, y para ello está trabajando desde hace tiempo, que 2022 sea un año para el recuerdo. Será a finales del próximo año cuando se rematarán las obras del que será el mejor estadio del mundo y para entonces también se prepara una plantilla renovada. "Florentino tiene grandes planes para julio", deslizó hace días Ancelotti en 'Il Corriere dello Sport'.

En el capítulo de salidas, habrá no menos de tres, muy significativas por nombre. Marcelo, Isco y Bale acaban contrato y no recibirán oferta de renovación. Con el cuarto en situación de finalización de contrato, Modric, el plan sí es la ampliación, según avanzó Lucas Navarrete, de 'Managing Madrid', y fueron confirmando José Félix Díaz, de 'Marca', y 'Madridista Real'. El croata aún no ha recibido la llamada ni tiene la propuesta, pero su predisposición es total.

La triple despedida no sólo va a dejar huecos deportivos, sino un espacio aproximado de 70 millones en la masa salarial, que será engrosada de nuevo con las llegadas. Se volverá a intentar el adiós de Mariano y el futuro de Jovic es igualmente incierto. Hazard evaluará su evolución y opciones, mientras que en los despachos todavía han de decantarse sobre Asensio, que busca quedarse (termina en 2023): el pasado verano fue transferible y el siguiente o renueva o será vendido.

Mbappé y Haaland

Y, claro, habrá refuerzos, con dos nombres subrayados: Mbappé y Haaland. El Real Madrid sabe que es complicadísimo juntar a los dos, más aún en una misma ventana de traspasos, aunque también que no es imposible. Nadie se atreve a dar por cerrado al francés, se emplaza al 1 de enero, pero la emoción en esta cuenta atrás imparable es incontenible. El noruego, muy pretendido por la Premier, prefiere vestir de blanco, aunque su decisión tardará unos meses.

Además, se mira a otros puestos. En la defensa sobre sale Rudiger, que podría aterrizar desde el Chelsea a coste cero, como Alaba. En el centro del campo se monitorea a varios futbolistas, con Tchouameni destacado. José Félix Díaz informó en 'Marca' que Pogba se ha caído de la mesa, algo que habían explicado a Goal desde el club; parece que el centrocampista del United no cumplirá su deseo, confesado al vestuario, donde se ha hablado de él en semanas previas. La idea es