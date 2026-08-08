Manuel Locatelli no figuraba entre los nombres previstos en los planes del Real Madrid durante el actual mercado de fichajes, pero el tropiezo en los intentos del club español por hacerse con Rodri podría llevarlo a dar un paso sorprendente hacia el capitán de la Juventus.

El nombre del Real Madrid quedó vinculado, en un movimiento calificado de sorprendente, a la posibilidad de fichar a Manuel Locatelli, centrocampista y capitán de la Juventus, en medio de la búsqueda del conjunto merengue de alternativas para reforzar el centro del campo, después de que las informaciones apuntaran a que Rodri está cerca de unirse al Barcelona.

Según el sitio "Football Italia", el Real Madrid estudia varias opciones para reforzar su medio campo, tras el fracaso de sus gestiones para incorporar a Rodri, cuyo futuro parece encaminarse lejos del club blanco.

Según el informe, Locatelli figura entre los nombres que el Real Madrid tiene en cuenta, y se dice que el entrenador José Mourinho ve al jugador de la Juventus como una de las opciones posibles para reforzar el centro del campo.

La idea del traspaso de Locatelli al Real Madrid parece poco convencional y sorprendente, sobre todo porque el jugador representa uno de los elementos fundamentales de la Juventus y porta el brazalete de capitán del equipo.

Además, el simple planteamiento de la posibilidad de su marcha ha generado polémica entre los aficionados de la Juventus, ante las opiniones divergentes sobre el nivel del jugador y su importancia dentro del equipo.

La Juventus necesita vender antes de comprar

En cuanto a la Juventus, cualquier interés por parte del Real Madrid u otro club en incorporar a uno de sus jugadores podría llegar en un momento oportuno, dada la necesidad del club italiano de generar liquidez financiera para continuar con sus movimientos en el mercado de fichajes.

La Juventus desea reforzar su centro del campo durante el próximo periodo, pero es consciente de que seguir gastando requiere obtener ingresos a través de las ventas, especialmente después de haber incorporado ya a Randal Kolo Muani y Karim Alagbégovic.

Por lo tanto, el club italiano tendrá que lograr un equilibrio entre reforzar su plantilla y desprenderse de algunos de sus jugadores, lo que podría abrir la puerta a la salida de Locatelli si llega una oferta adecuada.

Locatelli no está obligado a marcharse

Locatelli se unió a la Juventus en 2021 y disputó 230 partidos con el equipo, además de lograr recuperar su lugar en la convocatoria de la selección italiana.

El valor de mercado del jugador se estima entre 25 y 30 millones de euros, aunque su situación contractual otorga a la Juventus una posición sólida en cualquier posible negociación.

Locatelli había renovado su contrato con la Juventus hasta 2030 el pasado abril, por lo que el club no se encuentra bajo presión para desprenderse de él a cambio de una cifra baja, lo que significa que el Real Madrid estará obligado a presentar una oferta convincente si quiere cerrar el fichaje.

Locatelli no es el único en la lista de salidas

La incertidumbre que rodea el futuro de los centrocampistas de la Juventus no se limita a Locatelli, ya que parece que más de un jugador podría encontrarse fuera de los planes del equipo durante el actual mercado de fichajes.

Teun Koopmeiners encabeza los nombres rodeados de especulaciones, después de no haber logrado ofrecer plenamente el nivel esperado de él desde su traspaso a la Juventus en una operación que superó los 50 millones de euros.

El Newcastle ha mostrado un interés serio en fichar a Koopmeiners, cuyo valor de mercado se estima actualmente en unos 30 millones de euros, lo que podría convertir su salida de Turín en una de las opciones planteadas ante la directiva de la Juventus.

Miretti y Gatti también en la órbita de salida

Asimismo, el nombre de Fabio Miretti ha quedado vinculado a la posibilidad de abandonar la Juventus, en medio del estudio por parte de la Lazio de la posibilidad de ficharlo en calidad de cesión con opción de compra.

Al mismo tiempo, el defensa Federico Gatti sigue siendo objeto de interés del Nápoles, dirigido por el entrenador Massimiliano Allegri, lo que refleja la magnitud de los posibles cambios en la plantilla de la Juventus durante el actual mercado de fichajes.

Y mientras la Juventus busca reforzar sus filas, podría verse obligada a sacrificar a algunos de sus elementos para financiar nuevos fichajes, mientras que Locatelli podría convertirse, de forma sorprendente, de capitán del equipo en un nuevo objetivo del Real Madrid en caso de que el club blanco decida moverse con fuerza para incorporarlo.