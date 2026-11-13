El Real Madrid planea arrebatar un fichaje brasileño a la Premier League

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El Real Madrid ha puesto sus ojos en Vitão, defensa del Atlético Mineiro de 18 años, considerado uno de los talentos emergentes más destacados del fútbol brasileño, en medio de una esperada competencia por parte de clubes de la Premier League inglesa.

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Según el diario español Sport, el conjunto blanco sigue de cerca al joven defensa, aunque no es el único interesado en su fichaje, ya que el jugador también cuenta con el seguimiento del Brighton y el Everton.

Todos los indicios apuntan a que el Brighton será el primero en presentar una oferta oficial para hacerse con los servicios del jugador durante el próximo mercado de invierno.

Según la misma información, el Brighton se prepara para ofrecer 14 millones de euros, una cantidad inferior al valor de la cláusula de rescisión, fijada en 20 millones de euros para los clubes extranjeros.

El Atlético Mineiro posee el 80% de los derechos económicos del jugador, mientras que el 20% restante se reparte entre el propio Vitao y sus dos representantes, Lincoln y Adriano Spadotto.

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El club brasileño, con sede en la ciudad de Belo Horizonte, intentó renovar el contrato del joven defensa para aumentar su salario y elevar el valor de la cláusula de rescisión, pero las negociaciones no registraron ningún avance durante las últimas semanas.

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Vitao percibe uno de los salarios más bajos entre los jugadores titulares del Brasileirao.

Cabe recordar que Vitao nació el 4 de marzo de 2008, mide 1,93 metros y se formó en las categorías inferiores del Atlético Mineiro, donde llevó el brazalete de capitán desde la categoría sub-15.

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El joven defensa fue capitán del equipo que se proclamó campeón del Brasileirao sub-17 en 2025, tras haber ganado previamente el Sudamericano sub-17 ese mismo año con la selección brasileña.

Vitao ascendió al primer equipo cuando tenía 17 años y logró finalmente ganarse un puesto en el once titular del entrenador Eduardo Domínguez.

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El empate sin goles ante el Internacional en el estadio Beira-Rio el pasado agosto fue uno de sus partidos más destacados, ya que mostró en él su fortaleza en los duelos aéreos y su buena capacidad para iniciar el juego desde atrás.

Vitao se encuentra actualmente con la selección de Brasil sub-20, aprovechando el parón internacional para participar en la concentración del combinado.

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Sport señaló que los números del joven defensa recibieron elogios de varios miembros del cuerpo técnico de Carlo Ancelotti en la selección absoluta brasileña.

El Real Madrid sigue desde hace años la política de fichar jóvenes talentos brasileños antes de que su valor de mercado se dispare.

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No obstante, la inminente oferta del Brighton, junto con el adecuado valor de la cláusula de rescisión, podrían obligar al conjunto blanco a moverse con rapidez si quiere superar a sus rivales ingleses y cerrar la operación a su favor.