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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Hussein Hamdy
Traducido por

El Real Madrid planea arrebatar un fichaje brasileño a la Premier League

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El Real Madrid ha puesto sus ojos en Vitão, defensa del Atlético Mineiro de 18 años, considerado uno de los talentos emergentes más destacados del fútbol brasileño, en medio de una esperada competencia por parte de clubes de la Premier League inglesa.

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Según el diario español Sport, el conjunto blanco sigue de cerca al joven defensa, aunque no es el único interesado en su fichaje, ya que el jugador también cuenta con el seguimiento del Brighton y el Everton.

Todos los indicios apuntan a que el Brighton será el primero en presentar una oferta oficial para hacerse con los servicios del jugador durante el próximo mercado de invierno.

Según la misma información, el Brighton se prepara para ofrecer 14 millones de euros, una cantidad inferior al valor de la cláusula de rescisión, fijada en 20 millones de euros para los clubes extranjeros.

El Atlético Mineiro posee el 80% de los derechos económicos del jugador, mientras que el 20% restante se reparte entre el propio Vitao y sus dos representantes, Lincoln y Adriano Spadotto.

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El club brasileño, con sede en la ciudad de Belo Horizonte, intentó renovar el contrato del joven defensa para aumentar su salario y elevar el valor de la cláusula de rescisión, pero las negociaciones no registraron ningún avance durante las últimas semanas.

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Vitao percibe uno de los salarios más bajos entre los jugadores titulares del Brasileirao.

Cabe recordar que Vitao nació el 4 de marzo de 2008, mide 1,93 metros y se formó en las categorías inferiores del Atlético Mineiro, donde llevó el brazalete de capitán desde la categoría sub-15.

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El joven defensa fue capitán del equipo que se proclamó campeón del Brasileirao sub-17 en 2025, tras haber ganado previamente el Sudamericano sub-17 ese mismo año con la selección brasileña.

Vitao ascendió al primer equipo cuando tenía 17 años y logró finalmente ganarse un puesto en el once titular del entrenador Eduardo Domínguez.

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El empate sin goles ante el Internacional en el estadio Beira-Rio el pasado agosto fue uno de sus partidos más destacados, ya que mostró en él su fortaleza en los duelos aéreos y su buena capacidad para iniciar el juego desde atrás.

Vitao se encuentra actualmente con la selección de Brasil sub-20, aprovechando el parón internacional para participar en la concentración del combinado.

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Sport señaló que los números del joven defensa recibieron elogios de varios miembros del cuerpo técnico de Carlo Ancelotti en la selección absoluta brasileña.

El Real Madrid sigue desde hace años la política de fichar jóvenes talentos brasileños antes de que su valor de mercado se dispare.

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No obstante, la inminente oferta del Brighton, junto con el adecuado valor de la cláusula de rescisión, podrían obligar al conjunto blanco a moverse con rapidez si quiere superar a sus rivales ingleses y cerrar la operación a su favor.

Escrito porHussein Hamdy

Periodista especializado en fútbol mundial en Kooora

Comencé mi trayectoria en el mundo del periodismo en 2012 a través del periódico egipcio Al Tahrir, donde inicialmente me especialicé en política local antes de orientarme hacia el ámbito deportivo a partir de 2014, también en Al Tahrir. Posteriormente, pasé a escribir para los diarios Al Fariq y Al Maqal.

Tras especializarme en la cobertura del fútbol local en Egipto, inicié mi camino en el fútbol internacional a través de Al Ain Sports en 2018 durante seis meses, antes de cumplir el sueño de unirme al equipo de Kooora, el mayor sitio deportivo a nivel mundial, para continuar persiguiendo mi pasión por el fútbol europeo desde los inicios de este siglo.

Siento pasión por el fútbol internacional desde el Mundial de 1998, pero mi verdadera historia de amor con el fútbol europeo comenzó con el seguimiento de la Liga de Campeones a principios de este siglo, lo que me llevó a vincularme especialmente con el fútbol italiano, en particular con el AC Milan, club al que decidí apoyar sin dudarlo desde el primer partido que vi. A pesar de haber admirado en algunas etapas de mi juventud a equipos como Arsenal, Barcelona y Manchester United, el conjunto rossonero ha ocupado un lugar especial en mi corazón hasta el día de hoy.

Estoy especializado en la traducción de noticias internacionales, lo que alimenta mi pasión por seguir los entresijos de los fichajes y los acontecimientos ocultos dentro de los vestuarios que publican los medios internacionales.

En cuanto a mi once ideal histórico, coloco a Gianluigi Buffon en la portería. Por delante, una línea defensiva compuesta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta y Cafú. En el centro del campo, confío en el trío formado por Clarence Seedorf, Luka Modrić y Zinedine Zidane. En ataque, incluyo a mi leyenda Ricardo Kaká junto a Ronaldinho y Zlatan Ibrahimović.

Durante mi trabajo en Kooora, he publicado numerosos reportajes, historias y análisis, entre los que destacan:

Luka Modrić: el guerrero que se negó a jugar a medias

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