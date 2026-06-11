El Real Madrid lleva las riendas de la operación del Newcastle

El Newcastle United quiere fichar a Víctor Muñoz, extremo del Osasuna, para reemplazar a Anthony Gordon, quien se fue al Barcelona.

Según AS, citando a El Chiringuito, los Magpies ofrecen 35 millones más 5 en variables, pero el Real Madrid debe aprobar la venta.

El club blanco conserva el 50 % de los derechos del jugador, tras venderlo por 5 millones el pasado verano.

Además, conserva el derecho de tanteo en futuras transferencias y la opción de recompra este verano, entre 8 y 10 millones.

Por ello, además del acuerdo entre clubes y jugador, hace falta la aprobación del Real Madrid, que tiene la última palabra.

Para el Real Madrid la operación supondría un ingreso de unos 20 millones de euros, repartidos entre 17,5 millones garantizados y 2,5 millones en variables.

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