El Real Madrid está a la expectativa de lo que pueda deparar el último día del mercado de fichajes, ante la ausencia de intención de cerrar cualquier nueva operación mientras no venga precedida por la salida de alguno de sus jugadores, un escenario que hasta el momento resulta inesperado.

El ambiente apunta a que hoy será una jornada tranquila en las oficinas del club en el estadio Santiago Bernabéu, aunque se mantiene el estado de alerta ante cualquier sorpresa en las últimas horas, ya que cualquier movimiento inesperado podría cambiar el plan del club, mientras que el escenario más probable sigue siendo la continuidad de la situación tal como está.

Según el diario español "As", las miradas se centran principalmente en Raúl Asencio y Eduardo Camavinga, pese a la diferencia entre las situaciones de cada uno, ya que ambos jugadores comparten un punto esencial: su deseo de continuar en el Real Madrid.

En cuanto a Raúl Asencio, se planteó ante el club la idea de cederlo, mientras que no ocurrió lo mismo con Eduardo Camavinga.

La salida de este último siempre se contempló como una oportunidad para obtener un importante ingreso económico, con el fin de generar liquidez y capacidad de maniobra, por lo que durante semanas se repitió que el club no prescindiría de él en ningún caso, y que su marcha solo se produciría a cambio de una cantidad no inferior a los 70 millones de euros, ante la ausencia de cualquier oferta por ese importe.

Otras opciones

El mercado de fichajes del Real Madrid podría vivir cierta actividad si durante el día llega una oferta con estas características, lo que podría abrir nuevas conversaciones con los jugadores y quizás cambiar su postura.

Esta cadena de acontecimientos parece poco probable, pero el Real Madrid tampoco descarta que se produzcan movimientos relacionados con Ferland Mendy, aunque el club cree que no llegarán ofertas por él, especialmente ante la continuidad de su lesión.

Por tanto, hay casos ante los que el club mantiene la puerta abierta, sin ignorar el escenario que resulta casi seguro.

Todo apunta a que Endrick se encamina hacia la continuidad, después de que José Mourinho le comunicara su deseo de contar con él, asegurándole que está dentro de sus planes.

Y pese a la tranquilidad del ambiente en el último día del mercado, varios de los trabajadores de las oficinas del Real Madrid en Chamartín permanecerán hasta pasada la medianoche, a la espera de cualquier posible llamada.



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