Un informe periodístico español afirmó este jueves que el Real Madrid ha diseñado un plan especial para su jugador Yan Diomande, con el objetivo de protegerlo de una amarga pesadilla.

Diomande, de 19 años, es el fichaje más caro en la historia del Real Madrid. El club pagó 125 millones de euros al Leipzig, cifra que podría alcanzar los 140 millones de euros, en función de cuánto cumpla el jugador determinados objetivos relacionados con el rendimiento.

Con todo esto, resulta un tanto extraño que el jugador marfileño no haya comenzado como titular ningún partido con el Real Madrid hasta ahora. Es cierto que ha jugado, pero siempre entrando como suplente en el último tercio del encuentro.

Por parte del Real Madrid, y concretamente de Mourinho, la explicación fue la necesidad de tratar a Diomande con cautela, ya que existe un plan concreto para él del que nadie en el Real Madrid se apartará.

El propio entrenador dejó claro antes del partido ante el Inter que tratarán a Diomande de forma gradual, que se incorporó tarde al equipo y que su momento llegará.

Por su parte, el diario "Mundo Deportivo" señaló que muchos ven en el plan del Real Madrid el fantasma de lo ocurrido con Mastantuono el verano pasado. El argentino llegó procedente del River Plate por 63,2 millones de euros. Y, con dieciocho años, firmó con el Real Madrid como una prometedora estrella con un futuro brillante.

Mastantuono no dispuso del tiempo suficiente para adaptarse; no había otro plan que el de alinearlo como titular desde el principio con Xabi Alonso. Y no en un solo partido, sino en varios, y el argentino no logró cumplir las altas expectativas que la dirección del Real Madrid había puesto en él.

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Poco a poco, Mastantuono desapareció del once titular y se convirtió en suplente. Y no solo eso, sino que este verano salió cedido a la Fiorentina.

A la luz de este historial, es comprensible que el Real Madrid trate con cautela a Diomande, para no poner en riesgo un fichaje de 125 millones de euros, el más caro en la historia del club.