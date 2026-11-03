El Real Madrid define al sucesor de Courtois: un nombre sorpresa de la Premier League

El Real Madrid ha comenzado a moverse con antelación para planificar el futuro de la portería, ante la cercanía de Thibaut Courtois a las últimas etapas de su carrera, después de situar al neerlandés Bart Verbruggen, guardameta del Brighton, entre sus posibles opciones para proteger la meta del conjunto blanco durante los próximos años.

El diario "Sport Bild" recogió del periodista Ben Fernández Santos su confirmación de que el Real Madrid sigue la evolución del nivel del portero neerlandés, que ha llamado la atención con sus actuaciones en la Premier League, hasta despertar el interés de varios grandes clubes europeos, gracias a su rendimiento con el Brighton y con la selección neerlandesa.

Verbruggen tiene 24 años y representa a uno de los elementos fundamentales en las filas del Brighton, además de contar con experiencia internacional pese a su juventud.

El guardameta ofreció recientemente una actuación destacada ante el Manchester City, después de dejar su portería a cero en el partido que terminó con la victoria de su equipo a domicilio por un gol a cero.

La fecha de finalización del contrato de Verbruggen con el Brighton, fijada en 2028, representa uno de los factores que podrían convertir su fichaje en una opción adecuada para el Real Madrid, sobre todo porque ese momento coincide con la fecha prevista de finalización del contrato de Courtois, si el portero belga completa su renovación hasta ese mismo año.

El interés del Real Madrid por el portero neerlandés no significa que el club se prepare para prescindir de Courtois en estos momentos, ya que las previsiones apuntan a que el belga está cerca de renovar su contrato hasta 2028, cuando habrá cumplido 36 años, lo que concede a la directiva la oportunidad de planificar la etapa posterior sin prisas.

El interés del Real Madrid en el futuro no se limita a Verbruggen, pues el nombre del club se ha vinculado durante los últimos meses con varios guardametas, entre ellos el portugués Diogo Costa, el francés Guillaume Restes y el italiano Gianluigi Donnarumma, además de Luca Brugmans y el español David Raya.

No obstante, aún no está claro si el seguimiento a Verbruggen se convertirá en un movimiento oficial para su incorporación, pero su nombre ya figura entre las opciones que maneja la directiva del Real Madrid, que busca asegurar el futuro de la portería antes de que concluya la etapa de Courtois con el equipo.