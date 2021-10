El Real Madrid de Ancelotti se vuelve indescifrable

En tres partidos ha caído picado... pese a que muchas estadísticas importantes son mejores que en los siete anteriores. El italiano, preocupado.

El Real Madrid ha frenado en seco antes del parón, con un empate y las dos primeras derrotas de la temporada. En una semana negra, por la incapacidad de ganar a Villarreal (0-0), Sheriff (1-2) y Espanyol (2-1), el optimismo se ha transformado en pesimismo. Y eso que varias estadísticas, sin el contexto de los resultados, podrían sugerir lo contrario.

En sus primeros siete partidos entre Liga y Champions, el nuevo Real Madrid de Ancelotti sumó 19 puntos de 21 posibles (90,47%), un bagaje que dista muchísimo del 1 de 9 (11,11%) de los tres últimos. La explicación más sencilla y evidente reside en los promedios de goles a favor y en contra: 3,14-1,14 al principio; 0,66-1,33 en la reciente mala racha.

Sin embargo, el resto de datos que ayudan a descifrar el fútbol, un juego por otra parte indescifrable, aleja lo ocurrido de la lógica. Frente a Villarreal, Sheriff y Espanyol el Real Madrid ha registrado una mejor media de tiros hechos, de tiros recibidos, de posesión de balón y de recuperaciones.

PROMEDIOS PRIMEROS SIETE PARTIDOS ÚLTIMOS TRES PARTIDOS Goles a favor 3,14 0,66 Goles en contra 1,14 1,33 Tiros hechos 16,42 21,33 Tiros recibidos 12,71 6 Posesión 57,45% 62,78% Recuperaciones 49,42 50 Pérdidas 115,57 116,66

"Tengo que ser honesto: ha sido nuestro peor partido", reconoció Ancelotti el domingo en rueda de prensa en Barcelona. "No es un accidente, no hemos jugado bien y hemos merecido perder. Estamos preocupados porque aquí dos derrotas no son costumbre", dijo también sin paliativos el italiano, que además lanzó un mensaje muy significativo: "Tenemos que reflexionar sobre cómo ha cambiado el equipo su actitud en una semana y seguir adelante”. Tiene hasta el 19 de octubre, cuando visitará al Shakhtar en Kiev, para averiguar los porqués y recomponer a su plantilla.