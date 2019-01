El Real Madrid carga contra el VAR: "¿Para qué está?"

El director de relaciones institucionales del club blanco, Emilio Butragueño, dejó su habitual tono comedido tras el penalti no pitado a Vinicius.

El director de relaciones institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, ha expresado el malestar del conjunto merengue con los árbitros y el sistema VAR tras el penalti no pitado a Vinicius en la derrota por 0-2 frente a la Real Sociedad.

"Siempre hemos sido muy respetuosos con los árbitros y somos partidarios del VAR, pero hay algo que no entendemos en esa jugada. No sé si han consultado al VAR, si han comunicado algo... Desde nuestro punto de vista, parece que no se ha consultado al VAR en ea jugada. El árbitro no ve penalti y, desde luego, sigue... Es algo que no entendemos, sinceramente. Es la jugada crítica del partido. Entendemos que es una jugada clara y para esto está el VAR. El árbitro no tiene por qué tener una situación perfecta. Si se ha introducido el VAR es para resolver este tipo de jugadas, pero nos da la sensación que no se ha consutlado. ¿Para qué está el VAR?. El primer tiempo ha sido nuestro totalmente. Ha habido un momento crítico con la expulsión, a nuestro entender muy rigurosa. A partir de ahí es otro partido", aseguró en Movistar +.