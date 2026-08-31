El radar del Al-Ittihad capta al extremo del Aston Villa

El Al-Ittihad intensifica sus movimientos en el actual mercado de fichajes veraniego, en busca de nuevos refuerzos para la línea ofensiva, con el cierre del plazo de inscripciones cada vez más próximo.

El diario "Asharq Al-Awsat" reveló que la directiva del Al-Ittihad estudia reforzar la posición de extremo con una de las estrellas del Aston Villa inglés, ante la necesidad de sumar a un jugador que posea velocidad y experiencia en los campos europeos.

El diario confirmó que el club ha puesto sus ojos en el jamaicano Leon Bailey (29 años), extremo del Aston Villa, quien anteriormente vivió una experiencia destacada con el Bayer Leverkusen alemán, antes de fichar por los Villanos, además de haber pasado un breve periodo con la camiseta de la Roma italiana.

El extremo jamaicano ha disputado 163 partidos con el Aston Villa en las distintas competiciones, en los que anotó 23 goles y contribuyó con 25 asistencias.

La búsqueda del Al-Ittihad no se limita a Bailey; el nombre del colombiano Yáser Asprilla, extremo del Girona español, ya había figurado anteriormente entre la lista de candidatos para reforzar las opciones ofensivas del equipo antes del cierre del mercado de fichajes veraniego, según la misma fuente.

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