¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

Traducido por

El radar del Al-Ittihad capta al extremo del Aston Villa

Fichajes
Al Ittihad vs Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Nasr FC
1ª División
L. Bailey
Aston Villa
Arabia Saudita
Jamaica
Inglaterra

El Al-Ittihad intensifica sus movimientos en busca de nuevos refuerzos en la línea ofensiva

El Al-Ittihad intensifica sus movimientos en el actual mercado de fichajes veraniego, en busca de nuevos refuerzos para la línea ofensiva, con el cierre del plazo de inscripciones cada vez más próximo.

El diario "Asharq Al-Awsat" reveló que la directiva del Al-Ittihad estudia reforzar la posición de extremo con una de las estrellas del Aston Villa inglés, ante la necesidad de sumar a un jugador que posea velocidad y experiencia en los campos europeos.

El diario confirmó que el club ha puesto sus ojos en el jamaicano Leon Bailey (29 años), extremo del Aston Villa, quien anteriormente vivió una experiencia destacada con el Bayer Leverkusen alemán, antes de fichar por los Villanos, además de haber pasado un breve periodo con la camiseta de la Roma italiana.

Entradas para los partidos de la Liga Profesional Saudí¡Compra tu entrada ahora!

El extremo jamaicano ha disputado 163 partidos con el Aston Villa en las distintas competiciones, en los que anotó 23 goles y contribuyó con 25 asistencias.

1ª División
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Al Nasr FC crest
Al Nasr FC
ALN

La búsqueda del Al-Ittihad no se limita a Bailey; el nombre del colombiano Yáser Asprilla, extremo del Girona español, ya había figurado anteriormente entre la lista de candidatos para reforzar las opciones ofensivas del equipo antes del cierre del mercado de fichajes veraniego, según la misma fuente.

Lee también: ¿15 millones de euros no bastan? El Benfica cierra su puerta al Al-Ittihad

Lee también: El hombre de lo imposible: el presidente de Argentina se despide de Messi

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google