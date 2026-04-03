El Pyramids arrolla al ENPPI y se clasifica para la final de la Copa de Egipto

El Pyramids se clasificó para la final de la Copa de Egipto tras una contundente victoria por 4-0 sobre el ENPPI el viernes por la tarde en el estadio Petrosport, con lo que el equipo celeste continúa su camino hacia el segundo título de su historia.

El Pyramids comenzó el partido con fuerza, y Mustafa Zico logró abrir el marcador muy pronto, en el minuto 14, antes de que Nasser Maher ampliara la ventaja desde el punto de penalti en el minuto 35.

En la segunda parte, el equipo mantuvo su presión ofensiva, y Nasser Maher volvió a aparecer para marcar el tercer gol en el minuto 54, antes de que Mahmoud Zallaka cerrara la goleada con un cuarto tanto solo seis minutos después.

Con esta victoria, el Pyramids se enfrentará al Club ZD en la final prevista para el próximo 10 de mayo, en un duelo con tintes de revancha tras haberles enfrentado la final anterior, en la que el Pyramids se alzó con su primer título en 2024.

Por su parte, el ENPPI siguió apostando por sus jóvenes, ya que en el partido participaron jugadores nacidos en 2005 y otro en 2007, en una apuesta que confirma la intención del club de dar oportunidades a las nuevas promesas a pesar de la dureza del resultado.