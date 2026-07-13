«El punto débil de Argentina»... Rooney sorprende al revelar la vulnerabilidad de Messi

En su primera semifinal contra Inglaterra, Wayne Rooney admite que Lionel Messi es un peligro ofensivo, pero que falla en defensa, algo que los «Tres Leones» podrían explotar.

Para Inglaterra el desafío va más allá de enfrentar a Argentina en semifinales por primera vez en 24 años: se trata de Lionel Messi.

A sus 39 años, y con 125 goles en 205 partidos, nunca se ha medido a Inglaterra con la absoluta.

Llega a la semifinal como máximo goleador del torneo con 8 tantos, tras cortar su racha de 9 partidos consecutivos marcando ante Suiza en cuartos. Aunque no anotó, dio dos asistencias clave que llevaron a Argentina a la victoria.

Wayne Rooney, leyenda inglesa, cree que la clave es limitar sus intervenciones decisivas.

Rooney declaró a «BBC Sport»: «Messi puede ser un punto débil defensivo para Argentina porque no retrocede para ayudar, pero decide los partidos en un instante; lo que le distingue es tomar la decisión correcta en el momento decisivo. Marcarlo requiere concentración y comunicación constantes».

Inglaterra, con la moral alta tras eliminar a Noruega con dos goles de Jude Bellingham, busca su primera final desde 2018. Argentina sufrió más y venció 3-1 a Suiza con goles de Julián Álvarez (m. 112) y Lautaro Martínez.

Sin embargo, Mika Richards, exdefensa inglés, advierte que la presencia de Messi anula cualquier pronóstico, como declaró a la «BBC»: «Inglaterra es más rápida, pero Argentina tiene a Messi; todos juegan para él. Es imposible marcarlo: no retrocede, se cuela donde no lo esperas. Su percepción espacial es asombrosa, su carisma único; siempre aparece a tiempo».