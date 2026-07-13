Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

«El punto débil de Argentina»... Rooney sorprende al revelar la vulnerabilidad de Messi

L. Messi
W. Rooney
Inglaterra
World Cup
Inglaterra vs Argentina
Argentina
Argentina
Inglaterra
EE. UU.

¿Qué dijo la leyenda de Inglaterra antes del partido de semifinales?

En su primera semifinal contra Inglaterra, Wayne Rooney admite que Lionel Messi es un peligro ofensivo, pero que falla en defensa, algo que los «Tres Leones» podrían explotar.

Para Inglaterra el desafío va más allá de enfrentar a Argentina en semifinales por primera vez en 24 años: se trata de Lionel Messi.

A sus 39 años, y con 125 goles en 205 partidos, nunca se ha medido a Inglaterra con la absoluta. 

Llega a la semifinal como máximo goleador del torneo con 8 tantos, tras cortar su racha de 9 partidos consecutivos marcando ante Suiza en cuartos. Aunque no anotó, dio dos asistencias clave que llevaron a Argentina a la victoria.

Wayne Rooney, leyenda inglesa, cree que la clave es limitar sus intervenciones decisivas. 

World Cup
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Argentina crest
Argentina
ARG

Rooney declaró a «BBC Sport»: «Messi puede ser un punto débil defensivo para Argentina porque no retrocede para ayudar, pero decide los partidos en un instante; lo que le distingue es tomar la decisión correcta en el momento decisivo. Marcarlo requiere concentración y comunicación constantes».

Inglaterra, con la moral alta tras eliminar a Noruega con dos goles de Jude Bellingham, busca su primera final desde 2018. Argentina sufrió más y venció 3-1 a Suiza con goles de Julián Álvarez (m. 112) y Lautaro Martínez.

Sin embargo, Mika Richards, exdefensa inglés, advierte que la presencia de Messi anula cualquier pronóstico, como declaró a la «BBC»: «Inglaterra es más rápida, pero Argentina tiene a Messi; todos juegan para él. Es imposible marcarlo: no retrocede, se cuela donde no lo esperas. Su percepción espacial es asombrosa, su carisma único; siempre aparece a tiempo».

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google