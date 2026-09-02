El PSV se despide de un defensa que debutó recientemente con el primer equipo

El PSV se despide de Essiën Bassey. El lateral de 19 años da el salto al Viking FK noruego, donde ha firmado un contrato hasta mediados de 2030. Bassey disputó un partido con el primer equipo del PSV.

El joven lateral derecho voló el miércoles a Noruega para cerrar su traspaso. Bassey le reporta al PSV al menos 1,5 millones de euros, según informa De Telegraaf.

En Eindhoven, el contrato de Bassey todavía tenía un año más de vigencia, pero el diestro se marcha tras un solo partido oficial con el PSV.

«Queremos agradecer a Essiën su entrega y su contribución al PSV», declaró el director técnico Jan Vennegoor of Hesselink en la web del club. «Durante su etapa en el club se ha desarrollado hasta convertirse en un excelente jugador».

«Con su traspaso al Viking FK da ahora un bonito siguiente paso en su carrera, en un club que compite al máximo nivel. Le deseamos muchísimo éxito, felicidad y grandes momentos en el resto de su carrera», añadió el exdelantero.

«Al principio todavía tuve que adaptarme un poco, pero en un momento dado todo empezó a funcionar. Cuando llegué al Jong PSV me desarrollé muy rápido. Estoy agradecido por este periodo. Ahora comienzo un nuevo capítulo en el que quiero seguir desarrollándome y espero tener muchos minutos en la Champions League», reaccionó Bassey sobre su salida del PSV.

El PSV incorporó a Bassey en 2022 procedente del De Graafschap. Su debut en el Jong PSV llegó dos años después y, en total, el defensa disputó 34 partidos con el equipo filial. En el partido por la Supercopa de los Países Bajos ante el AZ, Bassey debutó con el primer equipo del PSV.

Bassey se enfrentará al PSV esta temporada. El Viking FK jugará en enero contra el conjunto de Eindhoven en la fase de liga de la Champions League.