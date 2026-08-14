Malik Tillman podría dejar Bayer Leverkusen ya este verano, según informa Sky Sport. El PSV estaría encantado de recuperar al centrocampista de 24 años, pero, según Rik Elfrink, del Eindhovens Dagblad, se enfrenta a un problema.

Tillman cambió el PSV por el Bayer Leverkusen en el verano de 2025. El club alemán hizo entonces uso de la cláusula de rescisión en el contrato del mediapunta y pagó 35 millones de euros.

Un año después de su llegada, una nueva salida no está descartada. Leverkusen está dispuesto a colaborar en un traspaso, pero solo cuando se ponga sobre la mesa una cantidad «excepcional».

No se sabe exactamente cuánto exige Leverkusen por Tillman. Lo que sí está claro es que al PSV le gustaría dar de nuevo la bienvenida al internacional estadounidense en Eindhoven.

Según el ED, un regreso para el vigente campeón nacional no es actualmente «realista». El PSV no dispone de la capacidad financiera para pagar traspasos de entre 30 y 35 millones de euros.

Por ahora, una cesión tampoco parece ofrecer una salida para el club de Eindhoven. "Los alemanes están abiertos a una venta, el préstamo no está sobre la mesa por ahora", escribe Elfrink sobre la situación de Tillman.

Tillman tiene contrato en Alemania hasta mediados de 2030. Su valor asciende, según Transfermarkt, a unos 30 millones de euros.