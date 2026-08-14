El PSV quiere recuperar a su exjugador estrella, pero se topa con un problema

Malik Tillman podría volver a dejar el Bayer Leverkusen este verano, según informa Sky Sport. El PSV estaría encantado de recuperar al centrocampista de 24 años, pero, según Rik Elfrink, del Eindhovens Dagblad, se topa con un problema.

Tillman cambió el PSV por el Bayer Leverkusen en el verano de 2025. El club alemán hizo entonces uso de la cláusula de rescisión en el contrato del mediapunta y pagó 35 millones de euros.

Así, un año después de su llegada, no se descarta una nueva salida. El Leverkusen está dispuesto a colaborar en un traspaso, pero solo si se pone sobre la mesa una cantidad “excepcional”.

No se sabe exactamente cuánto pide el Leverkusen por Tillman. Lo que sí está claro es que el PSV recibiría con gusto de nuevo en Eindhoven al internacional estadounidense.

Según el ED, sin embargo, un regreso del jugador al vigente campeón de liga no es actualmente “realista”. El PSV no dispone de la capacidad financiera para pagar traspasos de entre 30 y 35 millones de euros.

Por el momento, una cesión tampoco parece ofrecer una salida para el club de Eindhoven. “Los alemanes están abiertos a una venta, una cesión no está ahora mismo sobre la mesa”, escribe Elfrink sobre la situación de Tillman.

Tillman tiene contrato en Alemania hasta mediados de 2030. Su valor se estima en treinta millones de euros, según Transfermarkt.