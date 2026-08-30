El PSV llega a un acuerdo con el FC Twente: Sam Lammers regresa a Eindhoven

PSV y FC Twente han alcanzado un acuerdo por el traspaso de Sam Lammers, informa el Eindhovens Dagblad siguiendo al periodista de fichajes Mounir Boualin. El delantero pasará el reconocimiento médico el lunes.

El PSV lleva tiempo tras Lammers, que ha quedado relegado en el Twente. El goleador, de 29 años, pasó en muy poco tiempo en Enschede de ser el primer delantero al tercero.

Tras la llegada de Wout Weghorst, el futbolista de Tilburg acabó en el banquillo y ya muy pronto en la temporada el entrenador John van den Brom decidió convertir a Lucas Vennegoor of Hesselink (20) en su segundo delantero.

Mientras tanto, el PSV estaba precisamente buscando un nuevo delantero, ya que Alassane Pléa está lesionado y el técnico Peter Bosz solo dispone de un delantero centro puro en la figura de Ricardo Pepi.

Guus Til también puede desempeñarse como '9', pero en realidad es centrocampista, así que el club hizo todo lo posible para concretar la llegada de Lammers. El Twente quería inicialmente 3,5 millones de euros, pero eso resultó poco realista.

Según Boualin, la cantidad de traspaso solicitada era "innegociable" para el PSV. "En el último periodo, el precio exigido por el FC Twente fue bajando y al final ambos clubes han logrado acercar posturas en las líneas generales".

Para Lammers, el PSV es un terreno muy conocido. Jugó allí durante años en la cantera en la década pasada y acabó disputando 29 partidos oficiales con el primer equipo. En ellos, Lammers marcó seis goles. En 2020 fue vendido al Atalanta por casi diez millones de euros.