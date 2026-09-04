El PSV espera un megatraspaso tras el interés desde Arabia Saudí: este es el precio de salida

El PSV espera todavía cerrar un importante pelotazo económico tras el cierre del mercado de fichajes. Esmir Bajraktarevic está en el punto de mira del Ittihad Club, que podría estar dispuesto a poner una cantidad considerable sobre la mesa por el extremo. Rik Elfrink sabe cuánto debería dejar Bajraktarevic.

El Ittihad Club quería reforzarse en un primer momento con el atacante del Feyenoord Anis Hadj Moussa. Los saudíes presentaron una oferta de 37,5 millones de euros en De Kuip, pero según De Telegraaf, el director técnico Dévy Rigaux respondió con un rotundo "no".

Por eso, el Ittihad Club debe activar otra opción en su búsqueda de un nuevo extremo derecho. Bajraktarevic es uno de los candidatos, aunque por el momento no se ha producido ningún contacto entre ambos clubes, según informa Elfrink.

Aun así, el director técnico Earnest Stewart ya se prepara para una posible oferta millonaria desde Arabia Saudí. Hace tiempo que está claro que Bajraktarevic puede salir de Eindhoven, pero un traspaso al Ittihad Club podría reportarle al PSV una operación muy lucrativa.

“La dirección del jugador sí está al tanto del interés por Bajraktarevic, que debe dejar una cantidad importante”, escribe Elfrink en el Eindhovens Dagblad. “El PSV intentará sin duda en un primer momento apuntar a una cifra de entre diez y quince millones de euros (con bonus y extras), pero todavía es incierto si ese será realmente el ingreso final”.

Además, el PSV tendrá buenos recuerdos de anteriores negociaciones con clubes de Arabia Saudí. Matteo Dams fue vendido a principios del año pasado al Al-Ahli por algo menos de 10 millones de euros. En Eindhoven, sin embargo, existe ahora la convicción de que Bajraktarevic puede dejar todavía más dinero.

Bajraktarevic llegó a principios de 2025 procedente del New England Revolution por unos tres millones de euros y hasta la fecha ha disputado 43 partidos con el PSV. En ellos firmó siete goles y cinco asistencias.