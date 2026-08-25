El PSV ha llegado a un acuerdo con el Celta de Vigo para el traspaso de Couhaib Driouech. El extremo da el salto de forma inmediata al club de LaLiga y firma un contrato por cuatro temporadas. La operación ya llevaba un tiempo en el aire.

«Si miro atrás a mi etapa en el PSV, esos son también los momentos deportivos más destacados que siempre recordaré. Pero aún más que eso, valoro la calidez que transmite este club y las relaciones que he construido con jugadores, cuerpo técnico, otros empleados y aficionados», afirmó el atacante en su mensaje de agradecimiento en la web del PSV.

«El PSV me ha ayudado a crecer como jugador y como persona. Quiero dar las gracias a todo el mundo por ello. Ahora espero con ilusión mi nueva aventura en el Celta de Vigo, pero seguiré al PSV y le deseo al club todo el éxito en el futuro», añade Driouech, que deja el club.

Driouech dio el salto en 2024 del Excelsior al PSV por algo más de tres millones de euros. En dos temporadas, conquistó con el conjunto de Eindhoven dos títulos de liga y una Supercopa Johan Cruyff.

El atacante de banda parecía hace poco camino del Rangers. Sin embargo, el club puntero escocés dudó del estado físico de Driouech, por lo que el traspaso se vino abajo. Después, el Celta de Vigo apareció muy pronto en escena.

Según el periodista Mounir Boualin, el PSV ingresará ocho millones de euros euro por la venta de Driouech. Los clubes, por su parte, no han hecho declaraciones al respecto.

Driouech tenía en el PSV un contrato en vigor hasta mediados de 2029. Transfermarkt estima su valor en siete millones de euros.