El PSV debe prepararse para la salida de un jugador con 39 partidos internacionales

Sergiño Dest podría dejar el PSV este verano. El lateral derecho, concentrado con Estados Unidos para el Mundial, cree que es el momento de regresar a una gran liga europea tras su paso por el FC Barcelona y el AC Milan.

“No descarto quedarme, pues tengo contrato dos años más, pero creo que es el momento de dar un paso adelante”, afirma en una entrevista con De Telegraaf.

«Llevo tres años en el PSV y hemos sido campeones tres veces. Ya jugué en las mejores ligas y sé que aún no he terminado ahí».

«Quiero lograr algo más y sé que puedo. Tengo la ambición de avanzar, pero solo me iré si el proyecto me convence», añade el lateral, valorado en 18 millones de euros por Transfermarkt.

Según el Eindhovens Dagblad, el PSV aceptaría su salida por una cifra pactada, posiblemente entre 23 y 25 millones de euros.

“Si el jugador está interesado en el club comprador y desea el traspaso, el PSV podría perder el control parte del verano y tendría que aceptar la venta”, afirma el experto Rik Elfrink.

El PSV lo fichó en 2023 cedido por el FC Barcelona y lo compró un año después; el club español aún conserva un porcentaje de una futura venta.