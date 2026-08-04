El PSV cede y parece tener atada a la incorporación soñada

El PSV tiene serias esperanzas de que Kodai Sano juegue en el Philips Stadion al final del mercado de fichajes, según escribe Rik Elfrink en nombre del Eindhovens Dagblad. También existe un optimismo prudente con Filip Kostic.

La semana pasada, el PSV decidió romper las negociaciones con el NEC por un traspaso de Sano. El campeón consideró excesivo el precio que pedía el club de Nimega.

Sin embargo, esta semana se reanudaron las conversaciones. Según Elfrink, ambos clubes van a ‘ceder un poco’. Todo apunta a que Sano podrá dar el salto al PSV tras las rondas previas de la Liga de Campeones.

El martes por la noche, el NEC disputará el primer partido de la eliminatoria a doble partido contra el Olympiacos. La próxima semana se jugará el encuentro en Nimega.

Si el NEC sale vencedor de la eliminatoria, en el play-off le espera un partido contra Union Saint-Gilloise o Bodø/Glimt, en función de qué equipo gane ese cruce. Según Elfrink, el PSV espera que Sano juegue en Eindhoven a finales de agosto, lo que indica que el NEC quiere retenerlo para la clasificación de la máxima competición continental.

Con Kostic también reina cierto optimismo. El conjunto de Eindhoven compite con el AEK de Atenas por su fichaje. El campeón griego quería una respuesta antes del martes, pero ya ha ampliado el plazo un día más. Kostic parece inclinarse por un traspaso al PSV.