El PSG se expone a una sanción por apartar a Rabiot

El Sindicato de Futbolistas Profesionales de Francia dijo a Goal que el club galo está obligado a reintegrar al jugador galo, futurible del Barcelona.

El Sindicato Nacional de Futbolistas Profesionales (UNFP) de Francia ha pedido al Paris Saint-Germain que ponga fin a la exclusión que sufre Adrien Rabiot, alegando que el trato del club es ilegal y limita con el "hostigamiento".

Rabiot causó un gran revuelo en el Parque de los Príncipes a fines de 2018 al negarse a discutir con el PSG la renovación de su contrato, que expira en junio. En consecuencia, y envuelto en rumores que lo acercan al Barcelona, el club galo lo mandó a entrenar con las reservas.

El entrenador del PSG, Thomas Tuchel, reiteró esta semana que Rabiot no sería tenido en cuenta, incluso pese a la lesión de Marco Verratti.

Sin embargo, según la UNFP, los líderes de la Ligue 1 están actuando de manera incorrecta, ya que no tienen las instalaciones necesarias para permitir que un grupo de jugadores profesionales entrenen al margen del primer equipo, según lo estipulado por las regulaciones locales.

"Cuando no hay lugar para entrenar, como es el caso de PSG, los criterios no se aplican, no puede formar parte de otro grupo", explicó a Goal el director legal del sindicato, Stephane Burchkalter. "En el caso de Rabiot, quien se negó a extender su contrato que finaliza al final de la temporada, ni siquiera es preciso considerar si existe una noción de temporalidad o si no se cumplen los criterios. No se ha solicitado la excepción, no se ha autorizado la constitución de un segundo grupo y la reintegración (en el grupo) debe ser automático".

Burchkalter agregó que el PSG tiene hasta el miércoles para recibir nuevamente a Rabiot, y que si lo siguen dejando fuera de los entrenamientos, el club podría ser sancionado. "Esa reincorporación debe llevarse a cabo dentro de las próximas 48 horas", aseveró.

"Si no, el club estará expuesto a sanciones, porque desde un punto de vista legal, el PSG no tiene derecho a hacer que Rabiot entrene con las reservas, al igual que no tenían derecho con [Hatem] Ben Arfa. El jugador está en condiciones de entrenar normalmente. Si el club continúa evadiendo las reglas, podría ser considerado como una medida discriminatoria, que podría compararse con el acoso, y esto debería remediarse de inmediato".

La última aparición de Rabiot con el primer equipo del PSG se remonta a principios de diciembre, cuando jugó los últimos siete minutos en la victoria 4-1 del campeón francés sobre el Estrella Roja de Belgrado, por la Champions League.