Pol van Boekel pondrá fin a su carrera en el arbitraje a mitad de esta temporada. Así lo informa este lunes Mike Verweij en el pódcast Kick-off de De Telegraaf.

Van Boekel fue el VAR el sábado durante el Ajax - PSV (1-3). Tras ese duelo hubo bastantes críticas hacia él, porque no llamó al árbitro Sander van der Eijk a revisar la jugada en el monitor después de la falta de Ruben van Bommel sobre Aaron Bouwman por una posible tarjeta roja.

«Lo que sí quiero decir todavía…», arranca Verweij. «Pol van Boekel, que según creo va camino de Oporto porque allí es el VAR en el Porto - Manchester City, está a punto de retirarse del fútbol.»

«Según creo, la idea es que lo deje en diciembre o enero. Hay cierto debate sobre si deben seguir con él o no. Pero entonces no puedes tomar demasiadas decisiones de este tipo o, en realidad, olvidarte de tomarlas.»

Valentijn Driessen, también presente en el pódcast, cree que la KNVB debe pensarse bien si realmente debe despedirse de Van Boekel. «Tiene muchísimo prestigio», comienza Driessen.

«La UEFA le da ahora el único partido serio que se juega en la primera ronda de la Liga de Campeones. Entonces la KNVB no lo va a apartar así como así, ¿no?»

«Eso hay que pensárselo dos veces. Porque hasta que vuelvas a tener a alguien en esa posición que esté presente en todos los grandes partidos…»